Jose Mourinho, cale liberă spre Real Madrid! „Los blancos” au achitat clauza de 3 milioane de euro

Daniel Işvanca Publicat: 19 mai 2026, 21:38

Jose Mourinho / Profimedia

Numirea lui Jose Mourinho în funcția de antrenor principal al celor de la Real Madrid a devenit doar o simplă formalitate, asta după ce gruparea din capitala Spaniei a achitat clauza de reziliere pe care acesta o avea la Benfica Lisabona.

Concret, jurnaliștii de la Sky Sport anunță că cel mai titrat club din La Liga a plătit suma de trei milioane de euro pentru a putea demara negocierile cu „The Special One”.

Real Madrid, negocieri directe cu Jose Mourinho

Este doar o chestiune de timp până când Real Madrid va oficializa numirea lui Jose Mourinho pe banca tehnică. Alvaro Arbeloa va deveni istorie, după un sezon catastrofal pentru gruparea „blanco”.

Jurnaliștii Sky Sport anunță că vicecampioana Spaniei a achitat clauza de reziliere în valoare de trei milioane de euro, ceea ce înseamnă că pot pot fi demarate negocierile direct cu antrenorul.

Jose Mourinho a încheiat sezonul fără eșec la Benfica Lisabona, dar este gata de o revenire de senzație pe ”Bernabeu”, după nu mai puțin de 13 ani de la plecarea lui „The Special One” de la Madrid.

