Jose Mourinho, cale liberă spre Real Madrid! „Los blancos” au achitat clauza de 3 milioane de euro

Numirea lui Jose Mourinho în funcția de antrenor principal al celor de la Real Madrid a devenit doar o simplă formalitate, asta după ce gruparea din capitala Spaniei a achitat clauza de reziliere pe care acesta o avea la Benfica Lisabona.
Concret, jurnaliștii de la Sky Sport anunță că cel mai titrat club din La Liga a plătit suma de trei milioane de euro pentru a putea demara negocierile cu „The Special One”.
Real Madrid, negocieri directe cu Jose Mourinho
Este doar o chestiune de timp până când Real Madrid va oficializa numirea lui Jose Mourinho pe banca tehnică. Alvaro Arbeloa va deveni istorie, după un sezon catastrofal pentru gruparea „blanco”.
Jose Mourinho a încheiat sezonul fără eșec la Benfica Lisabona, dar este gata de o revenire de senzație pe ”Bernabeu”, după nu mai puțin de 13 ani de la plecarea lui „The Special One” de la Madrid.
🚨 𝗣𝗟𝗨𝗦 𝗥𝗜𝗘𝗡 𝗡𝗘 𝗥𝗘𝗧𝗜𝗘𝗡𝗧 𝗝𝗢𝗦𝗘́ 𝗠𝗢𝗨𝗥𝗜𝗡𝗛𝗢 𝗔̀ 𝗕𝗘𝗡𝗙𝗜𝗖𝗔 🇵🇹 ! 🔜
Le Real Madrid a payé la clause libératoire du Special One, estimée à 3 M€. 💰
— Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) May 19, 2026
