Leo Messi, cuvinte mari despre Lamine Yamal: „Pentru mine nu este nicio îndoială”

Leo Messi nu are nicio îndoială: Lamine Yamal este cel mai bun jucător din lume în acest moment.
Tânărul spaniol a preluat tricoul cu numărul 10 de la Barcelona de la Messi și a reușit deja, la 18 ani, să fie comparat cu Messi.
Messi pariază pe Yamal
Invitat la o gală recentă, Messi a vorbit despre succesorul său de la Barcelona.
„Există o nouă generație de fotbaliști care sunt foarte buni și care au mulți ani înainte, dar dacă ar fi să aleg unul pentru vârsta lui, pentru ce a reușit deja să facă și pentru ce îi rezervă viitorul, acela este Lamine. Fără îndoială, pentru mine este cel mai bun” a spus Leo Messi, citat de Sport.
Lamine Yamal a fost pe locul 2 la Balonul de Aur la doar 18 ani și se apropie de al treilea titlu cu Barcelona. El va juca și la Mondial pentru Spania, cu care a cucerit deja EURO 2024.
