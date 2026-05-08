Home | Fotbal | La Liga | Leo Messi, cuvinte mari despre Lamine Yamal: „Pentru mine nu este nicio îndoială”

Leo Messi, cuvinte mari despre Lamine Yamal: „Pentru mine nu este nicio îndoială”

Sebastian Ujica Publicat: 8 mai 2026, 18:18

Comentarii
Leo Messi, cuvinte mari despre Lamine Yamal: Pentru mine nu este nicio îndoială”

Lionel Messi, după un meci / Profimedia

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Leo Messi nu are nicio îndoială: Lamine Yamal este cel mai bun jucător din lume în acest moment.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Tânărul spaniol a preluat tricoul cu numărul 10 de la Barcelona de la Messi și a reușit deja, la 18 ani, să fie comparat cu Messi.

Messi pariază pe Yamal

Invitat la o gală recentă, Messi a vorbit despre succesorul său de la Barcelona.

„Există o nouă generație de fotbaliști care sunt foarte buni și care au mulți ani înainte, dar dacă ar fi să aleg unul pentru vârsta lui, pentru ce a reușit deja să facă și pentru ce îi rezervă viitorul, acela este Lamine. Fără îndoială, pentru mine este cel mai bun” a spus Leo Messi, citat de Sport.

Lamine Yamal a fost pe locul 2 la Balonul de Aur la doar 18 ani și se apropie de al treilea titlu cu Barcelona. El va juca și la Mondial pentru Spania, cu care a cucerit deja EURO 2024.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga finala Ligii Campionilor în acest sezon?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
"Avem şi sânge". Un tramvai care circula pe linia 25 a deraiat în Sectorul 6. Mai multe persoane rănite
Observator
"Avem şi sânge". Un tramvai care circula pe linia 25 a deraiat în Sectorul 6. Mai multe persoane rănite
Risc de pandemie de hantavirus? Medicii explică de ce nu trebuie să ne facem griji. „Astea sunt principiile în epidemiologie”
Fanatik.ro
Risc de pandemie de hantavirus? Medicii explică de ce nu trebuie să ne facem griji. „Astea sunt principiile în epidemiologie”
19:17

LIVE VIDEORomânia – Franţa 0-0. Tricolorele luptă pentru medalie la Campionatul Mondial!
19:17

Nasser Al-Khelaifi, gest superb pentru finala cu Arsenal de la Budapesta! Decizia luată de președintele PSG
18:58

„Șomerul” care a mers cu Brazilia la Mondial, a dat două goluri fabuloase și apoi a dispărut
18:55

Amenzi istorice dictate de Real Madrid în scandalul Tchouameni – Valverde. Sumele imense pe care le au de plătit
18:42

Schimbare istorică anunțată de Guvern pentru World Cup! 32,6 milioane de studenți scapă mai rapid de cursuri
18:33

Lionel Messi, confesiune înainte de World Cup 2026! Favoritele în viziunea sa și ce a spus despre Cristiano Ronaldo
Vezi toate știrile
1 FotoCel mai crunt destin al unui câştigător al Cupei Campionilor cu Steaua! S-a sinucis, după un şir întreg de drame 2 Vlad Chiricheş, aşteptat să semneze! Echipa unde e dorit fostul jucător al FCSB-ului 3 FRF a amânat startul viitorului sezon de Liga 1! Decizia de urgenţă luată de forul condus de Răzvan Burleanu 4 Făcut KO de Tchouameni, Valverde a plecat din vestiar în scaun cu rotile. Dezvăluie halucinantă făcută de presa din Spania 5 Dramatism total! Andrei Raţiu şi Rayo au “salvat” Spania în minutul 90+4. Performanţa are impact asupra Champions League 6 Mbappe îi enervează din nou pe fanii Realului! Cum a fost surprins astăzi, după bătaia Valverde – Tchouameni
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie BolojanGigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie Bolojan
Prima decizie luată de Kyros Vassaras, după scandalul de arbitraj de la Universitatea Craiova – Dinamo 2-1Prima decizie luată de Kyros Vassaras, după scandalul de arbitraj de la Universitatea Craiova – Dinamo 2-1
Cel mai crunt destin al unui câştigător al Cupei Campionilor cu Steaua! S-a sinucis, după un şir întreg de drameCel mai crunt destin al unui câştigător al Cupei Campionilor cu Steaua! S-a sinucis, după un şir întreg de drame
Cristiano Bergodi: “Nu vreau să ia eventul Cristi Chivu”Cristiano Bergodi: “Nu vreau să ia eventul Cristi Chivu”