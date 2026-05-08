Amenzi istorice dictate de Real Madrid în scandalul Tchouameni – Valverde. Sumele imense pe care le au de plătit

Real Madrid a anunțat recent prin intermediul unui comunicat că a dictat amenzile promise în contextul scandalului apărut între Aurelien Tchouameni și Fede Valverde. Cei doi fotbaliști implicați în altercație vor fi nevoiți să achite câte 500.000 de euro clubului.
Real Madrid a ajuns să fie “pe un butoi de pulbere” după ce Valverde și Tchouameni au fost implicați în două altercații la baza de antrenament de la Valdebebas în două zile consecutive. La al doilea episod, lucrurile au degenerat, uruguayanul a fost transportat la spital după ce s-a lovit la cap.
Amende de 500.000 de euro pentru Valverde și Tchouameni
La doar o zi distanță după conflictul de joi care a obligat-o pe Real să deschidă o anchetă disciplinară, formația de pe Bernabeu a anunțat urmările. În urma evenimentelor, atât Valverde, cât și Tchouameni și-au cerut scuze unul față de altul după întreaga situație.
Mai mult decât atât, cei doi au fost sancționați, ambii fiind amendați cu 500.000 de euro. Niciunul dintre fotbaliști nu a fost sancționat și pe plan sportiv, drept urmare niciunul nu va fi exclus din activitățile echipei și va avea ocazia să revină la antrenamente. Valverde, care a fost diagnosticat cu traumatism cerebral, va sta pe bară între 10 și 14 zle.
“Real Madrid anunță că, în urma evenimentelor care au dus la deschiderea procedurii disciplinare inițiate ieri (n.r. joi) împotriva jucătorilor noștri Federico Valverde și Aurélien Tchouaméni, ambii s-au prezentat astăzi în fața anchetatorului desemnat să se ocupe de acest caz.
În cadrul audierii, jucătorii și-au exprimat remușcările profunde pentru cele întâmplate și și-au cerut scuze unul față de celălalt.
De asemenea, și-au cerut scuze față de club, coechipieri, staff-ul tehnic și suporteri, iar amândoi s-au pus la dispoziția clubului Real Madrid pentru a accepta orice sancțiune pe care clubul o va considera adecvată. Real Madrid a decis să aplice o sancțiune pecuniară de cinci sute de mii de euro fiecărui jucător, încheind astfel procedurile interne corespunzătoare“, se arată în comunicatul celor de la Real Madrid.
"🚨 OFFICIAL: Real Madrid statement.
“Real Madrid C.F. announces that, following the events that led to the opening of disciplinary proceedings yesterday against our players Federico Valverde and Aurélien Tchouaméni, both appeared today before the investigating officer.
During…
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 8, 2026
