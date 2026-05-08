Home | Fotbal | La Liga | Amenzi istorice dictate de Real Madrid în scandalul Tchouameni – Valverde. Sumele imense pe care le au de plătit

Amenzi istorice dictate de Real Madrid în scandalul Tchouameni – Valverde. Sumele imense pe care le au de plătit

Andrei Nicolae Publicat: 8 mai 2026, 18:55

Comentarii
Amenzi istorice dictate de Real Madrid în scandalul Tchouameni – Valverde. Sumele imense pe care le au de plătit

Valverde și Tchouameni, în timpul unui meci / X @FabrizioRomano

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Real Madrid a anunțat recent prin intermediul unui comunicat că a dictat amenzile promise în contextul scandalului apărut între Aurelien Tchouameni și Fede Valverde. Cei doi fotbaliști implicați în altercație vor fi nevoiți să achite câte 500.000 de euro clubului.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Real Madrid a ajuns să fie “pe un butoi de pulbere” după ce Valverde și Tchouameni au fost implicați în două altercații la baza de antrenament de la Valdebebas în două zile consecutive. La al doilea episod, lucrurile au degenerat, uruguayanul a fost transportat la spital după ce s-a lovit la cap.

Amende de 500.000 de euro pentru Valverde și Tchouameni

La doar o zi distanță după conflictul de joi care a obligat-o pe Real să deschidă o anchetă disciplinară, formația de pe Bernabeu a anunțat urmările. În urma evenimentelor, atât Valverde, cât și Tchouameni și-au cerut scuze unul față de altul după întreaga situație.

Mai mult decât atât, cei doi au fost sancționați, ambii fiind amendați cu 500.000 de euro. Niciunul dintre fotbaliști nu a fost sancționat și pe plan sportiv, drept urmare niciunul nu va fi exclus din activitățile echipei și va avea ocazia să revină la antrenamente. Valverde, care a fost diagnosticat cu traumatism cerebral, va sta pe bară între 10 și 14 zle.

Real Madrid anunță că, în urma evenimentelor care au dus la deschiderea procedurii disciplinare inițiate ieri (n.r. joi) împotriva jucătorilor noștri Federico Valverde și Aurélien Tchouaméni, ambii s-au prezentat astăzi în fața anchetatorului desemnat să se ocupe de acest caz.

Reclamă
Reclamă

În cadrul audierii, jucătorii și-au exprimat remușcările profunde pentru cele întâmplate și și-au cerut scuze unul față de celălalt.

De asemenea, și-au cerut scuze față de club, coechipieri, staff-ul tehnic și suporteri, iar amândoi s-au pus la dispoziția clubului Real Madrid pentru a accepta orice sancțiune pe care clubul o va considera adecvată. Real Madrid a decis să aplice o sancțiune pecuniară de cinci sute de mii de euro fiecărui jucător, încheind astfel procedurile interne corespunzătoare“, se arată în comunicatul celor de la Real Madrid.

Revin ploile, vijeliile, grindina și fenomenele electrice. Prognoza meteo pentru luna maiRevin ploile, vijeliile, grindina și fenomenele electrice. Prognoza meteo pentru luna mai
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga finala Ligii Campionilor în acest sezon?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
"Avem şi sânge". Un tramvai care circula pe linia 25 a deraiat în Sectorul 6. Mai multe persoane rănite
Observator
"Avem şi sânge". Un tramvai care circula pe linia 25 a deraiat în Sectorul 6. Mai multe persoane rănite
Cartea „Super Steaua”, interzisă în Ghencea la sărbătoarea de pe 7 mai 2026. Reacția autorului Andrei Vochin
Fanatik.ro
Cartea „Super Steaua”, interzisă în Ghencea la sărbătoarea de pe 7 mai 2026. Reacția autorului Andrei Vochin
19:53

LIVE VIDEORomânia – Franţa 0-0. Tricolorele luptă pentru medalie la Campionatul Mondial! Adina Diaconu e la masă
19:29

CFR Cluj – Universitatea Craiova LIVE TEXT (21:00). Meci crucial în lupta la titlu. Surprize mari în echipele de start
19:29

Cum au reacționat jucătorii Barcelonei după ce au aflat de bătaia dintre Valverde și Tchouameni
19:17

Nasser Al-Khelaifi, gest superb pentru finala cu Arsenal de la Budapesta! Decizia luată de președintele PSG
18:58

„Șomerul” care a mers cu Brazilia la Mondial, a dat două goluri fabuloase și apoi a dispărut
18:42

Schimbare istorică anunțată de Guvern pentru World Cup! 32,6 milioane de studenți scapă mai rapid de cursuri
Vezi toate știrile
1 FotoCel mai crunt destin al unui câştigător al Cupei Campionilor cu Steaua! S-a sinucis, după un şir întreg de drame 2 Vlad Chiricheş, aşteptat să semneze! Echipa unde e dorit fostul jucător al FCSB-ului 3 FRF a amânat startul viitorului sezon de Liga 1! Decizia de urgenţă luată de forul condus de Răzvan Burleanu 4 Făcut KO de Tchouameni, Valverde a plecat din vestiar în scaun cu rotile. Dezvăluie halucinantă făcută de presa din Spania 5 Dramatism total! Andrei Raţiu şi Rayo au “salvat” Spania în minutul 90+4. Performanţa are impact asupra Champions League 6 Mbappe îi enervează din nou pe fanii Realului! Cum a fost surprins astăzi, după bătaia Valverde – Tchouameni
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie BolojanGigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie Bolojan
Prima decizie luată de Kyros Vassaras, după scandalul de arbitraj de la Universitatea Craiova – Dinamo 2-1Prima decizie luată de Kyros Vassaras, după scandalul de arbitraj de la Universitatea Craiova – Dinamo 2-1
Cel mai crunt destin al unui câştigător al Cupei Campionilor cu Steaua! S-a sinucis, după un şir întreg de drameCel mai crunt destin al unui câştigător al Cupei Campionilor cu Steaua! S-a sinucis, după un şir întreg de drame
Cristiano Bergodi: “Nu vreau să ia eventul Cristi Chivu”Cristiano Bergodi: “Nu vreau să ia eventul Cristi Chivu”