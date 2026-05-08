Cum au reacționat jucătorii Barcelonei după ce au aflat de bătaia dintre Valverde și Tchouameni

Sebastian Ujica Publicat: 8 mai 2026, 19:29

Federico Valverde nu va putea juca în partida cu Barcelona din weekend / Getty Images

FC Barcelona se pregătește de El Clasico din acest weekend cu gândul la câștigarea titlului: are nevoie doar de un egal pentru a-l obține matematic. Însă pregătirea marelui meci a fost perturbată și la Barcelona de situația de la Real Madrid.

Spaniolii de la AS scriu că jucătorii Barcelonei au fost șocați de bătaia care a avut loc în vestiarul Realului între Fede Valverde și Aurelien Tchouameni.

Avertisment pentru Barcelona

Jurnaliștii spanioli scriu că situația a fost tratată cu umor de jucătorii Barcelonei. Atât pentru conflictul care îi costă 1 milion de euro pe Valverde și Tchouameni, cât și pentru imaginea cu Mbappe care râdea după antrenament, deși unul dintre colegii săi se afla la spital.

Un alt lucru care i-a surprins pe jucătorii lui Hansi Flick este că Alvaro Arbeloa nu a intervenit mai rapid pentru a opri o situație în condițiile în care cei doi jucători au mai avut săptămâna aceasta o dispută.

Totuși, cei de la Barcelona rămân la fel de concentrați pentru ca toată situația să nu ajungă să fie în favoarea Realului, cea care ar avea o oportunitate să mai salveze situația cu o victorie în El Clasico. Și legenda Barcei, Carles Puyol, le-a transmis jucătorilor să rămână concentrați.

Totuși, ironiile subtile la adresa rivalei au apărut și prin intermediul rețelelor de socializare. Barcelona a postat pe pagina oficială momente de bună dispoziție de la antrenament prin care arată diferența față de marea rivală.

 

