Barca se plânge la FIFA după accidentarea lui Raphina: „Sunt furioși!”

Barcelona este furioasă după accidentarea lui Raphinha în amicalul împotriva Franţei, scrie El Mundo Deportivo. Absenţa sa de cinci săptămâni va fi o lovitură semnificativă pentru Barça, pe măsură ce se apropie sfârşitul sezonului.

Raphinha, care s-a accidentat la coapsa dreaptă în timpul meciului amical înfrânt de Brazilia în faţa Franţei, are probleme la coapsă, lucru confirmat de clubul catalan într-un comunicat oficial.

Barca cere explicații

Conform raportului medical publicat de clubul catalan, Raphinha va lipsi de teren timp de cinci săptămâni. Prin urmare, va rata meciul dubla din sferturile de finală ale Ligii Campionilor împotriva lui Atlético Madrid, precum şi cinci meciuri din La Liga. De asemenea, prezența într-o eventuală semifinală UCL este cu semn de întrebare.

Mundo Deportivo relatează că FC Barcelona este indignată de accidentare şi „va sesiza FIFA cu această problemă”. Cotidianul Sport a relatat, de asemenea, această nemulţumire crescândă în cadrul clubului, chiar dacă FIFA a fost de acord să plătească despăgubiri Barcelonei. Dacă perioada de absenţă de cinci săptămâni se adeverește, Barça ar primi aproximativ 144.000 de euro, potrivit Mundo Deportivo.

Brazilianul a marcat 19 goluri în toate competiţiile pentru Barça în acest sezon, unul în care a mai lipsit două luni după o problemă medicală similară.