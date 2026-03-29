Barca se plânge la FIFA după accidentarea lui Raphina: „Sunt furioși!”

Sebastian Ujica Publicat: 29 martie 2026, 12:51

Raphinha, în timpul unui meci la Barcelona/ Profimedia

Barcelona este furioasă după accidentarea lui Raphinha în amicalul împotriva Franţei, scrie El Mundo Deportivo. Absenţa sa de cinci săptămâni va fi o lovitură semnificativă pentru Barça, pe măsură ce se apropie sfârşitul sezonului.

Raphinha, care s-a accidentat la coapsa dreaptă în timpul meciului amical înfrânt de Brazilia în faţa Franţei, are probleme la coapsă, lucru confirmat de clubul catalan într-un comunicat oficial.

Barca cere explicații

Conform raportului medical publicat de clubul catalan, Raphinha va lipsi de teren timp de cinci săptămâni. Prin urmare, va rata meciul dubla din sferturile de finală ale Ligii Campionilor împotriva lui Atlético Madrid, precum şi cinci meciuri din La Liga. De asemenea, prezența într-o eventuală semifinală UCL este cu semn de întrebare.

Mundo Deportivo relatează că FC Barcelona este indignată de accidentare şi „va sesiza FIFA cu această problemă”. Cotidianul Sport a relatat, de asemenea, această nemulţumire crescândă în cadrul clubului, chiar dacă FIFA a fost de acord să plătească despăgubiri Barcelonei. Dacă perioada de absenţă de cinci săptămâni se adeverește, Barça ar primi aproximativ 144.000 de euro, potrivit Mundo Deportivo.

Brazilianul a marcat 19 goluri în toate competiţiile pentru Barça în acest sezon, unul în care a mai lipsit două luni după o problemă medicală similară.

Citește și:
Momentul în care Mircea Lucescu e adus de SMURD la Spitalul Universitar
Observator
Momentul în care Mircea Lucescu e adus de SMURD la Spitalul Universitar
Primul verdict al medicilor pentru Mircea Lucescu la Spitalul Universitar! Reacția selecționerului când și-a revenit în salvare. Exclusiv
Fanatik.ro
Primul verdict al medicilor pentru Mircea Lucescu la Spitalul Universitar! Reacția selecționerului când și-a revenit în salvare. Exclusiv
13:51

Prima reacție a lui Mircea Lucescu după ce i s-a făcut rău în cantonamentul de la Mogoșoaia: “Mai rămân”
13:44

„M-a sunat Răzvan să-mi spună” Neli Lucescu, după ce lui Mircea i s-a făcut rău în această dimineață
13:30

UPDATECine va sta pe bancă la Slovacia – România, marți seară în direct pe Antena 1
13:29

“Probabil aș fi câștigat”. George Russell, plin de frustrare după victoria din Japonia a colegului Kimi Antonelli
13:25

Bernadette Szocs, Elizabeta Samara, Eduard Ionescu şi Andreea Dragoman, românii prezenţi la Cupa Mondială
13:12

Rednic, semnal de alarmă: „Nu știu cum cei din jur nu au văzut asta” Ce a observat la Lucescu în Turcia
1 UPDATERevenire de senzaţie în Liga 1! Antrenorul străin a fost prezentat oficial 2 FotoMilionarul care a renunţat la cetăţenia română, răsfăţ total pentru iubita cu 24 de ani mai tânără! Unde a dus-o 3 VIDEOKimi Antonelli, pole position în MP al Japoniei. O nouă dublă Mercedes 4 Ce lovitură dă Barcelona pe piaţa transferurilor! Anunţul făcut de Mundo Deportivo 5 Decizia luată de Dinamo, după ce George Pușcaș a acuzat probleme medicale la debut. Ce urmează pentru atacant 6 UPDATEPrimul verdict după ce Mircea Lucescu a fost internat. Anunțul oficial al spitalului
Citește și
Cele mai citite
Mircea Lucescu l-a scos din lot înainte de Turcia – România. Ce explicaţii i-a dat: “O decizie comună”Mircea Lucescu l-a scos din lot înainte de Turcia – România. Ce explicaţii i-a dat: “O decizie comună”
“Cedez clubul!” O echipă de tradiţie din Liga 1 caută patron: se vinde “gratis”“Cedez clubul!” O echipă de tradiţie din Liga 1 caută patron: se vinde “gratis”
Transfer la Dinamo. Cine vine în locul lui Boateng? Nicolescu prelungește și cu Raul OpruțTransfer la Dinamo. Cine vine în locul lui Boateng? Nicolescu prelungește și cu Raul Opruț
Patru jucători, în afara lotului pentru duelul cu Turcia de la Istanbul. Pe cine a trimis Lucescu în tribunePatru jucători, în afara lotului pentru duelul cu Turcia de la Istanbul. Pe cine a trimis Lucescu în tribune