Barcelona, cifre formidabile de la revenirea pe Camp Nou! Cum arată bilanțul catalanilor în noua fortăreață

Daniel Işvanca Publicat: 22 martie 2026, 17:22

Barcelona a făcut încă un pas important către câștigarea unui nou titlu de campioană în Spania, după ce s-a impus cu scorul de 1-0 în fața celor de la Rayo Vallecano. Andrei Rațiu a fost titular pentru formația din Vallecas și a cerut insistent o lovitură de la 11 metri pentru echipa sa.

De la revenirea pe Camp Nou, gruparea antrenată de Hansi Flick a transformat stadionul într-o adevărată fortăreață, reușind să lege 14 succese consecutive pe acest teren.

Barcelona, 14 victorii din 14 meciuri de la revenirea pe Camp Nou

Barcelona a suferit mult în disputa cu Rayo Vallecano, dar s-a impus în cele din urmă în disputa contra formației unde evoluează și Andrei Rațiu, după golul marcat de Ronald Araujo.

Joan Garcia a făcut minuni pe final în poarta catalanilor, care au bifat al 14-lea succes de la revenirea pe propriu stadion. Ce este și mai interesant este faptul că gruparea lui Flick are fix 14 meciuri de la revenirea pe faimoasa arenă, lucru care arată forța pe care o are această echipă în fața propriilor suporteri.

În cele 14 partide jucate „acasă”, Barcelona a marcat nu mai puțin de 47 de goluri, ceea ce înseamnă o medie de cel puțin trei goluri per meci. 9 goluri a încasat campioana Spaniei de la revenirea pe Camp Nou.

