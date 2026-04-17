Barcelona transferă atacant de la Atletico Madrid! Veste proastă pentru Robert Lewandowski

Barcelona a început deja pregătirile pentru sezonul următor, iar conducerea catalanilor a demarat deja negocierile pentru aducerea unui atacant care să îl înlocuiască pe Robert Lewandowski.

Deși vârful polonez a fost ofertat să rămână pe Camp Nou, condițiile impuse de campioana Spaniei nu sunt deloc în avantajul acestuia, nici ca număr de minute și nici din punct de vedere financiar.

Alexander Sørloth, dorit de Barcelona

Robert Lewandowski nu mai este văzut drept o variantă ideală pentru atacul Barcelonei, motiv pentru care conducerea a inițiat discuțiile pentru aducerea unui alt vârf.

Potrivit jurnalistului Matteo Moretto, Alexander Sørloth este văzut drept înlocuitorul perfect pentru atacantul polonez, chiar dacă acesta va alege să rămână și din sezonul următor pe Camp Nou.

Inițial, se zvonea că Barcelona și l-ar dori pe Julian Alvarez, dar catalanii au înțeles că mutarea este una complicată din punct de vedere financiar.