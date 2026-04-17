Barcelona transferă atacant de la Atletico Madrid! Veste proastă pentru Robert Lewandowski

Barcelona a început deja pregătirile pentru sezonul următor, iar conducerea catalanilor a demarat deja negocierile pentru aducerea unui atacant care să îl înlocuiască pe Robert Lewandowski.
Deși vârful polonez a fost ofertat să rămână pe Camp Nou, condițiile impuse de campioana Spaniei nu sunt deloc în avantajul acestuia, nici ca număr de minute și nici din punct de vedere financiar.
Alexander Sørloth, dorit de Barcelona
Robert Lewandowski nu mai este văzut drept o variantă ideală pentru atacul Barcelonei, motiv pentru care conducerea a inițiat discuțiile pentru aducerea unui alt vârf.
Potrivit jurnalistului Matteo Moretto, Alexander Sørloth este văzut drept înlocuitorul perfect pentru atacantul polonez, chiar dacă acesta va alege să rămână și din sezonul următor pe Camp Nou.
Inițial, se zvonea că Barcelona și l-ar dori pe Julian Alvarez, dar catalanii au înțeles că mutarea este una complicată din punct de vedere financiar.
Cu o cotă de piață de 20 de milioane de euro, atacantul norvegian în vârstă de 30 de ani a marcat de 17 ori în actuala stagiune pentru formația antrenată de Diego Simeone.
🚨 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆: Barcelona have made a formal inquiry for Atlético striker Alexander Sørloth, reports @MatteMoretto 🗞️
Robert Lewandowski’s future at the Catalan club is reportedly uncertain. The Pole has received lucrative offers from outside Europe and must decide whether… pic.twitter.com/XIKST7ejK7
— 433 (@433) April 17, 2026
Jose Emilio Santamaria, legenda lui Real Madrid, a murit la 96 de ani