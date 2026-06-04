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Războiul fake news-ului? Mourinho le-a spus portughezilor că imaginea cu el în tricoul Realului a fost generată cu A.I.

Sebastian Ujica Publicat: 4 iunie 2026, 9:34

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Războiul fake news-ului? Mourinho le-a spus portughezilor că imaginea cu el în tricoul Realului a fost generată cu A.I.

Florentino Perez a publicat o imagine cu Jose Mourinho în tricoul Realului / Marca

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Seara de miercuri a fost una plină de „bombe” pentru viitorul lui Real Madrid. Enrique Riquelme a anunțat că Erling Haaland va ajunge la Real Madrid dacă el va câștiga alegerile din weekend, însă informația a fost dezmințită de tatăl jucătorului norvegian.

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Iar Florentino Perez a postat pe conturile sale de social media un prim clip cu Jose Mourinho în tricoul lui Real Madrid! Însă presa din Portugalia scrie că Mourinho nu a filmat un asemenea clip!

Războiul fake news-ului?

Alegerile de la Real Madrid se aseamănă tot mai mult cu luptele politice. Promisiuni bombastice, acuzații de minciună. Portughezii de la Record scriu că acel clip postat de Florentino Perez în care apare Jose Mourinho cu un tricou cu Real Madrid și spune „Si” a fost generat cu ajutorul inteligenței artificiale.

Mourinho le-ar fi transmis celor de la Benfica faptul că nu a înregistrat niciun videoclip în care să poarte tricoul lui Real Madrid. Asta pentru că el are contract cu clubul portughez până în iunie 2027.

Cei de la Real Madrid au trimis o înștiințare către Benfica prin care i-au anunțat că vor plăti 15 milioane de euro clauza de reziliere și că suma va fi plătită săptămâna viitoare. Adică după ce Florentino Perez ar fi reales în funcția de președinte al clubului.

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Ce se va întâmpla în cazul în care Riquelme câștigă? Imposibil de știu, cert este că acesta a spus deja că nu-l dorește pe Mourinho pe banca Realului!

 

 

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