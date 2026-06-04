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Jose Mourinho a rupt tăcerea şi a ieşit în faţă! Mesaj video pentru fanii lui Real Madrid la miezul nopţii

Dan Roșu Publicat: 4 iunie 2026, 8:58

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Jose Mourinho a rupt tăcerea şi a ieşit în faţă! Mesaj video pentru fanii lui Real Madrid la miezul nopţii

Jose Mourinho - Profimedia Images

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Jose Mourinho a spus „da” miercuri seară unei reveniri pe banca lui Real Madrid în cazul în care preşedintele madrilen Florentino Pérez va fi reales, într-un videoclip postat pe Instagram de contul de campanie al omului de afaceri spaniol.

Anunţat în urmă cu câteva săptămâni ca succesor al fostului său jucător, Alvaro Arbeloa, Mourinho apare într-un scurt videoclip purtând un tricou al lui Real Madrid, spunând „da” unei presupuse oferte din partea lui Pérez. Clipul se încheie cu mesajul Votaţi Florentino în 2026”.

Jose Mourinho, mesaj pentru fanii lui Real Madrid

Dacă emblematicul preşedinte al Real Madrid va câştiga alegerile pe care chiar el le-a convocat pe 12 mai, după un al doilea sezon consecutiv fără un titlu major, antrenorul portughez se va întoarce pe banca lui Merengue la treisprezece ani după prima sa perioadă între 2010 şi 2013. Într-o emisiune televizată difuzată în aceeaşi perioadă, adversarul său, Enrique Riquelme, a afirmat i-ar transfera pe starurile lui Manchester City, Rodri şi Erling Haaland, dacă ar câştiga alegerile.

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Florentino Pérez, confruntat cu prima sa provocare din 2009, a refuzat până acum confirme l-a ales pe „Special One” ca următor antrenor, dar l-a lăudat în repetate rânduri în interviurile din campanie. Când a fost cu noi, ne-a întărit competitivitatea. Şi de acolo, am câştigat şase Ligi ale Campionilor în zece ani”, a declarat el la postul de televiziune La Sexta.

Antrenorul portughez în vârstă de 63 de ani este considerat în Spania antrenorul care a pus capăt dominaţiei Barcelonei, ​​condusă de Pep Guardiola şi Lionel Messi. În trei sezoane, a ştigat un titlu în La Liga, o Copa del Rey şi o Supercupă a Spaniei, dar nu şi o Ligă a Campionilor.

În acest sezon, el antrena Benfica, după perioade petrecute la Fenerbahce, AS Roma, Tottenham Hotspur şi Manchester United. Anterior, antrenând FC Porto, Inter Milano şi Chelsea, Mourinho a câştigat titlurile de campioană în Portugalia, Anglia, Italia şi Spania, precum şi şase titluri europene, inclusiv două Ligi ale Campionilor, cu Porto în 2004 şi cu Inter Milano în 2010.

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