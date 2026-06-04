Jose Mourinho a rupt tăcerea şi a ieşit în faţă! Mesaj video pentru fanii lui Real Madrid la miezul nopţii

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Jose Mourinho a spus „da” miercuri seară unei reveniri pe banca lui Real Madrid în cazul în care preşedintele madrilen Florentino Pérez va fi reales, într-un videoclip postat pe Instagram de contul de campanie al omului de afaceri spaniol.

Anunţat în urmă cu câteva săptămâni ca succesor al fostului său jucător, Alvaro Arbeloa, Mourinho apare într-un scurt videoclip purtând un tricou al lui Real Madrid, spunând „da” unei presupuse oferte din partea lui Pérez. Clipul se încheie cu mesajul „Votaţi Florentino în 2026”.

MOUcha historia por hacer. pic.twitter.com/7wLmDk8r2M

— Florentino 2026 (@Florentino2026_) June 3, 2026

Jose Mourinho, mesaj pentru fanii lui Real Madrid

Dacă emblematicul preşedinte al Real Madrid va câştiga alegerile pe care chiar el le-a convocat pe 12 mai, după un al doilea sezon consecutiv fără un titlu major, antrenorul portughez se va întoarce pe banca lui Merengue la treisprezece ani după prima sa perioadă între 2010 şi 2013. Într-o emisiune televizată difuzată în aceeaşi perioadă, adversarul său, Enrique Riquelme, a afirmat că i-ar transfera pe starurile lui Manchester City, Rodri şi Erling Haaland, dacă ar câştiga alegerile.