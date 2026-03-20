Barcelona, un nou asalt pentru Marcus Rashford! Răspunsul oferit de Manchester United

Împrumutul lui Marcus Rashford la Barcelona va expira la finalul acestui sezon, însă campioana Spaniei are de gând să îl păstreze pe internaționalul englez și din sezonul următor.

Conducerea formației din La Liga a înaintat o ofertă pentru fotbalistul cotat la 40 de milioane de euro, însă răspunsul a venit imediat de pe Old Trafford.

Barcelona vrea să îl păstreze pe Marcus Rashford și din sezonul următor, însă conducerea catalanilor nu a ajuns la un acord în această privință cu oficialii de la Manchester United.

Concret, campioana Spaniei vrea să îl împrumute iarăși pe englez și să includă în contract o clauză de cumpărare definitivă în valoare de 30 de milioane de euro, valabilă pentru vara anului 2027.

Potrivit presei britanice, Manchester United nu ia în calcul decât un transfer definitiv la vară, în caz contrar, Rashford ar putea ajunge la o altă echipă importantă din Europa.