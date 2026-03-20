Barcelona, un nou asalt pentru Marcus Rashford! Răspunsul oferit de Manchester United

Împrumutul lui Marcus Rashford la Barcelona va expira la finalul acestui sezon, însă campioana Spaniei are de gând să îl păstreze pe internaționalul englez și din sezonul următor.
Conducerea formației din La Liga a înaintat o ofertă pentru fotbalistul cotat la 40 de milioane de euro, însă răspunsul a venit imediat de pe Old Trafford.
Barcelona, ofertă pentru un nou împrumut al lui Marcus Rashford
Barcelona vrea să îl păstreze pe Marcus Rashford și din sezonul următor, însă conducerea catalanilor nu a ajuns la un acord în această privință cu oficialii de la Manchester United.
Concret, campioana Spaniei vrea să îl împrumute iarăși pe englez și să includă în contract o clauză de cumpărare definitivă în valoare de 30 de milioane de euro, valabilă pentru vara anului 2027.
Potrivit presei britanice, Manchester United nu ia în calcul decât un transfer definitiv la vară, în caz contrar, Rashford ar putea ajunge la o altă echipă importantă din Europa.
- 38 de meciuri, 10 goluri și 13 assist-uri are Marcus Rashford la Barcelona
🚨 Manchester United will reject Barcelona's efforts to extend the loan of Marcus Rashford for another season.
They will tell the Spanish club to pay the previously agreed £26M or send the forward back to Old Trafford.
If Barça cannot afford the transfer, Man Utd believe they… pic.twitter.com/kSfJ8jOX5y
— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) March 20, 2026
- Ernesto Valverde se desparte de Athletic Bilbao
- OFICIAL | Lovitură uriaşă pentru Real Madrid: Thibaut Courtois, OUT
- Acuzaţii teribile la adresa lui Istvan Kovacs: “A fraudat multe meciuri. Mi-a furat un titlu!”
- Anunț venit de nicăieri! Hansi Flick se va retrage din fotbal după ce pleacă de la Barcelona: “Ultimul job”
- Fanii Barcelonei nu vor ca Lionel Messi să revină ca jucător pe Camp Nou! Preferinţa catalanilor după cel mai nou sondaj