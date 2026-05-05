Barca l-a ales pe înlocuitorul lui Lewandowski! A pus ochii pe un puști din Premier League: „A demonstrat deja”

FC Barcelona se gândește deja la sezonul viitor. Aproape campioană, echipa lui Hansi Flick va avea o misiune dificilă pentru sezonul următor: să-i găsească înlocuitor lui Robert Lewandowski.

Sport de Catalunya scrie că Barcelona și-a ales principala țintă: Junior Kroupi, atacantul celor de la Bournemouth.

Barca îl monitorizează pe Junior Kroupi

Născut în 2006 la Lorient, atacantul francez a impresionat înainte să facă majoratul: a înscris 5 goluri și a dat 3 assist-uri când avea doar 17 ani, în Ligue 1. Apoi a reușit 23 de goluri pentru Lorient și a ajutat echipa să promoveze înapoi în prima divizie.

Bournemouth l-a remarcat și l-a adus cu o sumă infimă pentru acest nivel: doar 13 milioane de euro. Clubul englez s-a mișcat foarte rapid: l-a cumpărat încă din iarna lui 2025, însă l-a mai lăsat să joace și în a doua parte a campionatului la Lorient.

Ajunge în Premier League vara trecută, Junior Kroupi a explodat. A marcat 12 goluri și a egalat recordul lui Robbie Keane, ultimul adolescent care a trecut de pragul de 10 goluri în Premier League. Impactul său a atras atenția marilor cluburi, iar Barcelona îl are sus pe listă. Agentul său este Moussa Sissoko, cel care îl reprezintă și pe Ousmane Dembele.