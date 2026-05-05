Barca l-a ales pe înlocuitorul lui Lewandowski! A pus ochii pe un puști din Premier League: „A demonstrat deja”

FC Barcelona se gândește deja la sezonul viitor. Aproape campioană, echipa lui Hansi Flick va avea o misiune dificilă pentru sezonul următor: să-i găsească înlocuitor lui Robert Lewandowski.
Sport de Catalunya scrie că Barcelona și-a ales principala țintă: Junior Kroupi, atacantul celor de la Bournemouth.
Barca îl monitorizează pe Junior Kroupi
Născut în 2006 la Lorient, atacantul francez a impresionat înainte să facă majoratul: a înscris 5 goluri și a dat 3 assist-uri când avea doar 17 ani, în Ligue 1. Apoi a reușit 23 de goluri pentru Lorient și a ajutat echipa să promoveze înapoi în prima divizie.
Bournemouth l-a remarcat și l-a adus cu o sumă infimă pentru acest nivel: doar 13 milioane de euro. Clubul englez s-a mișcat foarte rapid: l-a cumpărat încă din iarna lui 2025, însă l-a mai lăsat să joace și în a doua parte a campionatului la Lorient.
Ajunge în Premier League vara trecută, Junior Kroupi a explodat. A marcat 12 goluri și a egalat recordul lui Robbie Keane, ultimul adolescent care a trecut de pragul de 10 goluri în Premier League. Impactul său a atras atenția marilor cluburi, iar Barcelona îl are sus pe listă. Agentul său este Moussa Sissoko, cel care îl reprezintă și pe Ousmane Dembele.
No teenager has ever scored more goals in their debut @premierleague season than Junior Kroupi 🔥 pic.twitter.com/8up0Nmch6U
Henry a vrut să-l cheme la națională
Thierry Henry l-a lăudat și el pe tânărul jucător de la Bournemouth și spune că a vrut să-l cheme la naționala de tineret a Franței, în perioada în care a pregătit echipa.
„Nu sunt surprins. M-am gândit să-l convoc încă de la 16 ani la U21. Nu a fost o idee prea bine primită atunci, pentru că nu trecuse pe la U17, U18 sau U19. Dar când vezi un jucător cu un asemenea talent brut și dorință, vârsta nu mai contează.
A demonstrat deja că este un marcator excelent, foarte asemănător cu Jermain Defoe în careu. Poate juca și în dreapta, și în stânga. Are simțul golului și un viitor foarte bun” a spus Henry pentru Sky Sports.
