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Lovitură de teatru: „Pentru prima dată, Atletico ia în calcul să-l vândă!” Julian Alvarez, pe drum spre Barca

Sebastian Ujica Publicat: 8 iulie 2026, 16:31

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Lovitură de teatru: Pentru prima dată, Atletico ia în calcul să-l vândă!” Julian Alvarez, pe drum spre Barca

Julian Alvarez, în timpul unui meci / Profimedia

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Atletico Madrid este una dintre cele mai active echipe pe piața transferurilor în această vară. Este la un pas să aducă doi jucători de top, însă este și în pericol să-i piardă pe Alexander Sorloth și Julian Alvarez.

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În emisiunea La Pizarra de la Radio Marca, jurnalistul specializat în piața de transferuri, Matteo Moretto, a vorbit despre planurile lui Atletico.

Atletico s-a resemnat: Alvarez, aproape de plecare

Moretto spune că Lee Kang-In este jucătorul cel mai aproape de Atleti în acest moment: are pe masă un contract până în 2031. Rămâne doar să fie bătută palma cu PSG. La fel și în cazul mijlocașului danez, Morten Hjulmand, cel care este deja la Madrid și așteaptă să primească undă verde de la Sporting pentru a face vizita medicală.

Marea lovitură anunțată de Moretto este însă în ceea ce îl privește pe Julian Alvarez. Jurnalistul dezvăluie că Apollo Sports Capital, cea care deține pachetul majoritar de acțiuni la Atletico, și-a schimbat pentru prima dată atitudinea cu privire la posibilitatea ca Alvarez să plece chiar în această vară.

„Pentru prima dată, Apollo începe să ia în calcul posibilitatea ca el să plece, să asculte ofertele primite. Dacă ar fi după Apollo, Julian ar merge în străinătate. De exemplu, la Arsenal. Dar toată lumea știe că Barcelona este prima opțiune și după ce Campionatul Mondial se va fi terminat, vor avea o nouă tentativă să îl transfere. Barcelona este încă în cursă” spune jurnalistul Matteo Moretto.

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Prețul ar urma să fie în jur de 130 de milioane de euro. De asemenea, Atletico urmează să discute cu Juventus, cea care este interesată de Sorloth și are deja un acord cu atacantul norvegian. Ambele mutări vor accelera însă după încheierea Campionatului Mondial.

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