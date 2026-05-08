Vinicius, pe lista unui club uriaș din Europa. Prima echipă care vrea să profite de scandalul imens de la Real

Andrei Nicolae Publicat: 8 mai 2026, 18:01

Vinicius, în timpul unui meci / Profimedia

Real Madrid se află “pe un butoi de publere” în această perioadă după ce mai multe probleme de la echipă au ieșit la iveală în presă, cea mai recentă fiind altercația dintre Aurelien Tchouameni și Fede Valverde. De această situație încearcă să profite Manchester City, care se află pe urmele lui Vinicius, anunțul fiind făcut de unul dintre cele mai importante cotidiene din Spania.

Viitorul lui Vinicius la Real Madrid este în continuare un subiect extrem de discutat în presa iberică, ținând cont că brazilianului îi expiră înțelegerea în 2027, iar clubul nu a reușit încă să ajungă la un acord cu el. Deși cele mai recente informații ale jurnaliștilor indicau că sud-americanul va rămâne pe Bernabeu, ultimul scandal apărut ar putea să schimbe lucrurile.

Vinicius e dorit de Manchester City în contextul scandalului de la Real

Potrivit jurnaliștilor de la mundodeportivo.com, care îi citează pe cei de la TeamTalk, Manchester City “își freacă mâinile” văzând ce se întâmplă la Valdebebas și vor să pună mâna pe Vinicius. După plecarea lui Xabi Alonso de la club, brazilianul a părut mult mai deschis să își prelungească înțelegerea cu formația “blanco”, dar lucrurile ar putea să se schimbe, mai ales în contextul unor informații oferite recent de aceeași publicație “de casă” a Barcelonei.

Surse apropiate cotidianului susțin că Vinicius este “cârtița” din vestiarul lui Real în contextul scandalului apărut dintre Tchouameni și Valverde și că mai mult decât atât, nu era oricum un personaj popular în vestiar din cauza atitudinii sale pe teren, dar şi în afara lui.

De aceea, City vrea să profite de ce se întâmplă acum pe Bernabeu, iar în cazul în care o ofertă se va concretiza, Florentino Perez va avea de luat o decizie importantă. Fie va renunța la jucător și îl va vinde pe brazilian pe o sumă importantă de bani, fie va accepta condiția lui de a avea aceeași salariu precum Mbappe și îl va păstra în vestiarul “blanco”.

În prezent, Vini e cotat la 150 de milioane de euro, iar în acest sezon a adunat 21 de goluri și 14 pase decisive în 50 de meciuri.

