Ce se întâmplă cu Kylian Mbappe, înaintea derby-ului cu Atletico Madrid. Vestea primită de Alvaro Arbeloa

Kylian Mbappe (Real Madrid) a finalizat o altă sesiune intensă de antrenament, demonstrând că este complet recuperat după entorsa la genunchi care l-a indisponibilizat timp o lună, sporindu-i şansele de a fi titular în derby-ul împotriva lui Atletico Madrid, la fel ca şi Alvaro Carreras, care s-a recuperat după accidentarea la gambă.

Vestea bună pentru Alvaro Arbeloa cu două zile înainte de derby-ul de pe Santiago Bernabeu vine de la Mbappe, Carreras şi Raul Asencio, care s-au antrenat cu grupul pentru a doua zi consecutiv. Jude Bellingham s-a antrenat şi el, încercând să revină în lot cu şanse de timp de joc, deşi este puţin probabil să fie titular.

Kylian Mbappe ar putea fi titular cu Atletico Madrid

Jucătorii disponibili pentru antrenorul lui Real Madrid au început sesiunea în sală cu antrenament de forţă, apoi s-au mutat pe teren pentru pregătirea cu mingea, urmând exerciţii tactice cu faze fixe dirijate de Arbeloa şi un meci final. Imaginile publicate de Real Madrid îl arată pe Mbappe foarte activ, rapid în driblinguri şi lucrând la finalizare.

Carreras se îmbunătăţeşte şi fizic, recuperându-se după accidentarea la gambă, iar Asencio a depăşit problemele musculare care l-au împiedicat să călătorească la Manchester şi să joace împotriva lui City în Liga Campionilor.

A fost a doua zi fără Thibaut Courtois, care va lipsi mai mult de o lună din cauza unei accidentări musculare, şi cu atenţia asupra lui Andri Lunin, care va fi titular în locul său împotriva lui Atletico Madrid, după ce a jucat repriza secundă împotriva lui Manchester City.