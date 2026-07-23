Scos complet din calcule: spaniolii au explicat de ce Kylian Mbappe nu are nicio șansă la Balonul de Aur

Deși a devenit cel mai important marcator din istoria Cupei Mondiale, Kylian Mbappe nu a cucerit nici măcar medalia de bronz la turneul final din această vară.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

A fost finalul unui sezon catastrofal pentru superstarul celor de la Real Madrid, care nu a câștigat niciun trofeu alături de „los blancos” în stagiunea recent încheiată.

Kylian Mbappe, ZERO șanse la Balonul de Aur

Kylian Mbappe a avut un sezon catastrofal alături de Real Madrid, iar ghinionul a continuat și la Campionatul Mondial, acolo unde naționala Franței nu a prins nici măcar o clasare pe podium.

Din cauza aceasta, presa din Spania scrie că atacantul are șanse minime să câștige Balonul de Aur, deși se află printre marii favoriți. MARCA precizează că lipsa de trofee îl scoate complet din calcule pe cel mai bun marcator din istoria Cupei Mondiale.

Spaniolul Rodri ar fi primul în topul favoriților, iar mijlocașul celor de la Manchester City ar fi urmat în acest clasament de Lamine Yamal. Podiumul este completat de Harry Kane, iar în Top 5 se mai regăsesc Lionel Messi și Mbappe.