"Duelul portarilor români" din La Liga s-a încheiat la egalitate. Nota primită de Ionuţ Radu - Antena Sport

“Duelul portarilor români” din La Liga s-a încheiat la egalitate. Nota primită de Ionuţ Radu

Bogdan Stănescu Publicat: 20 decembrie 2025, 17:37

Duelul portarilor români din La Liga s-a încheiat la egalitate. Nota primită de Ionuţ Radu

Ionuț Radu / Profimedia Images

Echipa spaniolă Celta Vigo, cu Ionuţ Radu integralist, a încheiat la egalitate sâmbătă, duelul din etapa a 17-a, din deplasare, scor 0-0, cu formaţia Real Oviedo, la care Horaţiu Moldovan a fost rezervă.

Ceea ce ar fi putut fi „duelul portarilor români” din LaLiga, meciul dintre Real Oviedo şi Celta Vigo, disputat pe stadionul Carlos Tartiere, s-a terminat fără gol marcat şi cu un singur goalkeeper tricolor pe teren.

Real Oviedo – Celta Vigo 0-0. Ionuţ Radu a fost titular la Celta, Horaţiu Moldovan a fost rezervă la gazde

Ionuţ Radu a fost integralist la Celta Vigo, în timp ce Horaţiu Moldovan a rămas pe banca rezervelor la Oviedo. Ionuţ Radu a fost notat cu 7.1 de site-ul de specialitate sofascore.ro pentru prestaţia lui de la meciul cu Real Oviedo.

În clasament, Celta e pe locul 7, cu 23 de puncte, iar Real Oviedo a obţinut al 11-lea punct, care o plasează pe locul 19, penultimul, în La Liga.

