Ionuț Radu, remiză „nebună” cu Celta Vigo, într-un meci cu o controversă uriașă: „Gol valabil” - Antena Sport

Ionuț Radu a fost titular în remiza obținută dramatic de Celta Vigo, scor 2-2, pe terenul celor de la Espanyol, în etapa a 24-a din La Liga. Partida a fost marcată de un moment controversat, în urma căruia coechipierii portarului român au protestat vehement.
Concret, în minutul 77, la scorul de 1-1, Borja Iglesias a marcat pentru Celta Vigo. Deși inițial golul a fost validat, arbitrul Cuadra Fernández a mers să revadă faza la marginea terenului, pe monitorul VAR.
Ionuț Radu, remiză dramatică la Celta Vigo, într-un meci cu o controversă uriașă
Borja Iglesias a șutat greșit, în primă fază, și a căzut pe gazon. Mingea a revenit la el și a reușit să o împingă în poartă, deși încă nu se ridicase. El Hilali, fundașul lui Espanyol, a cerut îngrijiri medicale după această fază, iar arbitrul a fost chemat din camera VAR să revadă faza.
În cele din urmă, „centralul” a decis să anuleze golul marcat de Celta Vigo, pe motiv de offsaid la Borja Iglesias. Faza i-a adus la disperare pe jucători, care nu și-au putut explica motivul pentru care Fernandez nu a validat reușita.
Missing: SAOT. pic.twitter.com/OSvZTSkz5w
— Archivo VAR (@ArchivoVAR) February 14, 2026
Espanyol a reușit să marcheze pentru 2-1 în minutul 86, prin Tyrhys Dolan. Catalanii se îndreptau către victorie, însă Borja Iglesias a salvat un egal pentru Celta Vigo, marcând în minutul 90+3.
După meci, expertul în arbitraj din Spania, Iturralde González, a dat verdictul în urma fazei controversate. Acesta consideră că golul lui Borja Iglesias, din minutul 77, ar fi trebuit validat: „Ar fi trebuit să fie un gol valid. Asta este o prostituție în interpretarea regulii, adică mingea este acolo. Poate degaja dacă vrea și poate să nu o facă, dacă vrea. Nu este forțat niciodată”, a spus expertul în arbitraj, conform as.com.
Ionuț Radu a fost notat cu 6,3, conform sofascore.ro, după meciul cu Espanyol. Portarul român a evoluat în nota echipei, care a fost de 6,7. Grație remizei obținute, Celta Vigo a acumulat 34 de puncte și a rămas pe locul șapte.
