Ionuț Radu, remiză „nebună” cu Celta Vigo, într-un meci cu o controversă uriașă: „Gol valabil” - Antena Sport

Ionuț Radu, remiză „nebună" cu Celta Vigo, într-un meci cu o controversă uriașă: „Gol valabil"

Ionuț Radu, remiză „nebună” cu Celta Vigo, într-un meci cu o controversă uriașă: „Gol valabil”

Viviana Moraru Publicat: 14 februarie 2026, 17:31

Ionuț Radu, remiză nebună” cu Celta Vigo, într-un meci cu o controversă uriașă: Gol valabil”

Ionuț Radu, la Celta Vigo/ Profimedia

Ionuț Radu a fost titular în remiza obținută dramatic de Celta Vigo, scor 2-2, pe terenul celor de la Espanyol, în etapa a 24-a din La Liga. Partida a fost marcată de un moment controversat, în urma căruia coechipierii portarului român au protestat vehement. 

Concret, în minutul 77, la scorul de 1-1, Borja Iglesias a marcat pentru Celta Vigo. Deși inițial golul a fost validat, arbitrul Cuadra Fernández a mers să revadă faza la marginea terenului, pe monitorul VAR. 

Ionuț Radu, remiză dramatică la Celta Vigo, într-un meci cu o controversă uriașă 

Borja Iglesias a șutat greșit, în primă fază, și a căzut pe gazon. Mingea a revenit la el și a reușit să o împingă în poartă, deși încă nu se ridicase. El Hilali, fundașul lui Espanyol, a cerut îngrijiri medicale după această fază, iar arbitrul a fost chemat din camera VAR să revadă faza. 

În cele din urmă, „centralul” a decis să anuleze golul marcat de Celta Vigo, pe motiv de offsaid la Borja Iglesias. Faza i-a adus la disperare pe jucători, care nu și-au putut explica motivul pentru care Fernandez nu a validat reușita.  

Espanyol a reușit să marcheze pentru 2-1 în minutul 86, prin Tyrhys Dolan. Catalanii se îndreptau către victorie, însă Borja Iglesias a salvat un egal pentru Celta Vigo, marcând în minutul 90+3. 

După meci, expertul în arbitraj din Spania, Iturralde González, a dat verdictul în urma fazei controversate. Acesta consideră că golul lui Borja Iglesias, din minutul 77, ar fi trebuit validat: „Ar fi trebuit să fie un gol valid. Asta este o prostituție în interpretarea regulii, adică mingea este acolo. Poate degaja dacă vrea și poate să nu o facă, dacă vrea. Nu este forțat niciodată”, a spus expertul în arbitraj, conform as.com. 

Ionuț Radu a fost notat cu 6,3, conform sofascore.ro, după meciul cu Espanyol. Portarul român a evoluat în nota echipei, care a fost de 6,7. Grație remizei obținute, Celta Vigo a acumulat 34 de puncte și a rămas pe locul șapte. 

