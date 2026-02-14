Ionuț Radu, remiză „nebună” cu Celta Vigo, într-un meci cu o controversă uriașă: „Gol valabil” - Antena Sport

Ionuț Radu a fost titular în remiza obținută dramatic de Celta Vigo, scor 2-2, pe terenul celor de la Espanyol, în etapa a 24-a din La Liga. Partida a fost marcată de un moment controversat, în urma căruia coechipierii portarului român au protestat vehement.

Concret, în minutul 77, la scorul de 1-1, Borja Iglesias a marcat pentru Celta Vigo. Deși inițial golul a fost validat, arbitrul Cuadra Fernández a mers să revadă faza la marginea terenului, pe monitorul VAR.

Ionuț Radu, remiză dramatică la Celta Vigo, într-un meci cu o controversă uriașă

Borja Iglesias a șutat greșit, în primă fază, și a căzut pe gazon. Mingea a revenit la el și a reușit să o împingă în poartă, deși încă nu se ridicase. El Hilali, fundașul lui Espanyol, a cerut îngrijiri medicale după această fază, iar arbitrul a fost chemat din camera VAR să revadă faza.

În cele din urmă, „centralul” a decis să anuleze golul marcat de Celta Vigo, pe motiv de offsaid la Borja Iglesias. Faza i-a adus la disperare pe jucători, care nu și-au putut explica motivul pentru care Fernandez nu a validat reușita.