După oferta de 150.000.000 de euro, Real Madrid a făcut “cel mai important anunţ din istoria fotbalului”

Clubul Real Madrid şi Adidas şi-au prelungit parteneriatul pentru încă opt ani, până în 2034, un parteneriat neîntrerupt din sezonul 1998-1999 şi descris de Florentino Perez, recent reales preşedinte al clubului, drept “cel mai important din istoria fotbalului”, informează EFE.

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“Acest acord pe care îl semnăm astăzi (miercuri) este cel mai important din istoria fotbalului”, a transmis clubul într-un comunicat de presă referitor la “alianţa strategică” dintre cele două entităţi. Conform comunicatului, această alianţă i-a permis lui Real Madrid să “experimenteze, de-a lungul acestor trei decenii, una dintre cele mai extraordinare perioade” din istoria sa.

Real Madrid, parteneriat important cu o firmă celebră

“Mai mult, ne-a ajutat să continuăm să cultivăm acest sentiment universal cunoscut sub numele de madridismo”, se mai arată în comunicat.

La rândul său, Bjorn Gulden, preşedinte al mărcii sportive, a declarat: “Acesta este unul dintre cele mai lungi şi mai reuşite parteneriate din întregul sport. Real Madrid este un club foarte special, cu o istorie excepţională. Sunt foarte mândru că cele trei dungi continuă să facă parte din această poveste de succes extraordinară”.

“Aşteptăm cu nerăbdare să continuăm să dezvoltăm cele mai bune produse pentru a ajuta echipa să performeze la cel mai înalt nivel. Pentru comunitatea sa imensă de fani din întreaga lume, vom continua să creăm produse interesante pentru stilul de viaţă, care să le permită să îşi arate pasiunea şi sprijinul pentru club, atât pe stadioane, cât şi pe străzi”, a adăugat el, notează agerpres.