Vinicius și-a decis viitorul! Brazilianul, dispus să plece pe gratis de la Real Madrid la anul

Viitorul lui Vinicius la Real Madrid este în continuare unul incert, însă brazilianul a decis să abordeze o direcție clară cu privire la ce vrea de la clubul “blanco”. Indiferent de ce se va întâmpla, brazilianul nu vrea să plece de pe Bernabeu în această vară și să fie vândut de echipa sa.

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Contractul lui Vinicius cu Real Madrid expiră în 2027, iar formația din capitala Spaniei nu a mai încercat de mult să se pună la masă cu jucătorul brazilian pentru a discuta despre ce urmează să se întâmple pe viitor. În absența unor discuții concrete cu reprezentanții clubului, sud-americanul a luat o anumită decizie cu privire la ce va face.

Vinicius a decis: Ori rămâne la Real Madrid, ori pleacă pe gratis

Conform jurnaliștilor de la as.com, Vinicius a decis să rămână la Real Madrid și în acest sezon indiferent de ce se va întâmpla. În cazul în care peste un an echipa de pe Bernabeu nu va încerca să îi prelungească înțelegerea, atunci va pleca liber de contract, iar clubul nu va încasa niciun ban de pe urma sa.

În caz contrar, dacă Real Madrid îi va pune un contract pe masă care îl mulțumește, Vinicius va continua să evolueze pentru clubul la care joacă din 2018. La ultimele discuții cu oficialii “blanco”, fotbalistul de 25 de ani a decis să mai scadă din pretențiile sale salariale, iar cele două tabere chiar au fost la un pas de a ajunge la un acord, însă totul a picat în ultimul moment.

🚨🚨| BREAKING: Vinícius Jr. could LEAVE Real Madrid on a free transfer if the club does not offer him a new contract.

While his priority remains signing an extension, the Brazilian star is reportedly willing to see out his current deal and depart for free if an agreement is not… pic.twitter.com/Rl1ZBpakxr

— Goals Side (@goalsside) June 10, 2026