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Vinicius și-a decis viitorul! Brazilianul, dispus să plece pe gratis de la Real Madrid la anul

Andrei Nicolae Publicat: 10 iunie 2026, 11:04

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Vinicius și-a decis viitorul! Brazilianul, dispus să plece pe gratis de la Real Madrid la anul

Vinicius, în timpul unui meci / Profimedia

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Viitorul lui Vinicius la Real Madrid este în continuare unul incert, însă brazilianul a decis să abordeze o direcție clară cu privire la ce vrea de la clubul “blanco”. Indiferent de ce se va întâmpla, brazilianul nu vrea să plece de pe Bernabeu în această vară și să fie vândut de echipa sa.

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Contractul lui Vinicius cu Real Madrid expiră în 2027, iar formația din capitala Spaniei nu a mai încercat de mult să se pună la masă cu jucătorul brazilian pentru a discuta despre ce urmează să se întâmple pe viitor. În absența unor discuții concrete cu reprezentanții clubului, sud-americanul a luat o anumită decizie cu privire la ce va face.

Vinicius a decis: Ori rămâne la Real Madrid, ori pleacă pe gratis

Conform jurnaliștilor de la as.com, Vinicius a decis să rămână la Real Madrid și în acest sezon indiferent de ce se va întâmpla. În cazul în care peste un an echipa de pe Bernabeu nu va încerca să îi prelungească înțelegerea, atunci va pleca liber de contract, iar clubul nu va încasa niciun ban de pe urma sa.

În caz contrar, dacă Real Madrid îi va pune un contract pe masă care îl mulțumește, Vinicius va continua să evolueze pentru clubul la care joacă din 2018. La ultimele discuții cu oficialii “blanco”, fotbalistul de 25 de ani a decis să mai scadă din pretențiile sale salariale, iar cele două tabere chiar au fost la un pas de a ajunge la un acord, însă totul a picat în ultimul moment.

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Florentino Perez, președintele Realului, și-a exprimat dorința ca Vini Jr. să rămână la clubul său atunci când a acordat o declarație în campania premergătoare alegerilor pentru postul de președinte: “(n.r. Prelungește Vinicius?) Păi, nu știu. Dacă mă întrebi pe mine, eu sper că rămâne”.

Rămâne de văzut ce se va întâmpla cu Vinicius, însă faptul că Real Madrid a încercat să obțină semnătura lui Julian Alvarez provoacă o stare de incertitudine cu privire la situația brazilianului. Dacă argentinianul ar fi venit pe Bernabeu, atunci ar fi jucat pe postul de vârf, iar pe postul de extremă stângă s-ar fi luptat brazilianul și Kylian Mbappe, un fotbalist pe care Perez și l-a dorit extrem de mult.

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