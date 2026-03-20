Ernesto Valverde nu va continua la Athletic Bilbao în sezonul următor. Clubul basc a anunţat oficial, vineri, decizia antrenorului său, luată în acord cu conducerea, cu zece etape înainte de sfârşitul sezonului.

Într-un videoclip publicat de Athletic Bilbao, antrenorul în vârstă de 62 de ani a explicat că „a luat în considerare” această decizie de ceva vreme, adăugând că a vrut să o anunţe înainte de ultima parte a sezonului.

Ernesto Valverde se desparte de Athletic Bilbao

De asemenea, el a subliniat cele „zece meciuri importante” rămase, afirmând că echipa sa va „da totul” pentru a-şi atinge obiectivele. În prezent, Bilbao se află pe locul 10 în La Liga, la 20 de puncte în spatele lui Villarreal, clasată pe locul patru, şi la şase puncte în spatele lui Celta Vigo, prima echipă calificată pentru cupele europene.

Această plecare marchează sfârşitul celei de-a treia perioade a lui Valverde ca manager al lui Athletic Club. Reveniit în 2021, el condus clubul timp de patru sezoane, pentru un total care va depăşi 500 de meciuri.

Antrenorul spaniol, care a condus anterior clubul între 2003 şi 2005 şi apoi din nou între 2013 şi 2017, va încheia astfel un mandat de zece sezoane.