Ernesto Valverde se desparte de Athletic Bilbao

Dan Roșu Publicat: 20 martie 2026, 15:44

Ernesto Valverde nu va continua la Athletic Bilbao în sezonul următor. Clubul basc a anunţat oficial, vineri, decizia antrenorului său, luată în acord cu conducerea, cu zece etape înainte de sfârşitul sezonului.

Într-un videoclip publicat de Athletic Bilbao, antrenorul în vârstă de 62 de ani a explicat că „a luat în considerare” această decizie de ceva vreme, adăugând că a vrut să o anunţe înainte de ultima parte a sezonului.

De asemenea, el a subliniat cele „zece meciuri importante” rămase, afirmând că echipa sa va „da totul” pentru a-şi atinge obiectivele. În prezent, Bilbao se află pe locul 10 în La Liga, la 20 de puncte în spatele lui Villarreal, clasată pe locul patru, şi la şase puncte în spatele lui Celta Vigo, prima echipă calificată pentru cupele europene.

Această plecare marchează sfârşitul celei de-a treia perioade a lui Valverde ca manager al lui Athletic Club. Reveniit în 2021, el condus clubul timp de patru sezoane, pentru un total care va depăşi 500 de meciuri.

Antrenorul spaniol, care a condus anterior clubul între 2003 şi 2005 şi apoi din nou între 2013 şi 2017, va încheia astfel un mandat de zece sezoane.

Sub conducerea sa, Athletic a câştigat Supercupa în 2015 şi Cupa Spaniei în 2024.

Citește și:
O femeie din Cluj a fost amendată pentru că a parcat pe trotuar, la trei ani după ce a murit
Observator
O femeie din Cluj a fost amendată pentru că a parcat pe trotuar, la trei ani după ce a murit
Cine a fost, de fapt, Chuck Norris și ce legături a avut cu lumea sportului. De 6 ori campion mondial, a inventat un stil propriu de karate
Fanatik.ro
Cine a fost, de fapt, Chuck Norris și ce legături a avut cu lumea sportului. De 6 ori campion mondial, a inventat un stil propriu de karate
17:40

Jucătorul dorit de Cristi Chivu la Inter se operează! Când este așteptat să revină fotbalistul din Premier League
17:33

“Ce aşteptări ai de la Ianis?” Răspunsul lui Gică Hagi înainte de barajul Turcia – România
17:30

Barcelona, un nou asalt pentru Marcus Rashford! Răspunsul oferit de Manchester United
17:28

Insulte rasiste către Ibrahima Konate! Liverpool, reacţie oficială
17:20

Ronnie O’Sullivan, după ce a scris istorie cu un break de 153: “Am vrut să fiu primul”
17:17

FCSB – UTA Arad LIVE TEXT (19:00) Rădoi caută prima victorie. Echipele de start
Vezi toate știrile
1 Noua regulă din Champions League va fi folosită în premieră în sferturi! Barcelona e dezavantajată 2 FotoRonaldinho şi-a pierdut averea de 125 de milioane de euro! Suma infimă pe care i-au găsit-o în cont 3 Nota primită de Istvan Kovacs în AS Roma – Bologna 3-4, după ce a acordat 2 penalty-uri: “Fără dubii” 4 BREAKING NEWSMircea Lucescu a anunţat lotul României pentru barajul crucial cu Turcia. Surprizele lui “Il Luce” 5 OFICIAL | Lovitură uriaşă pentru Real Madrid: Thibaut Courtois, OUT 6 Decizia luată de Costel Gâlcă pentru duelul CFR Cluj – Rapid, după decesul tatălui lui
Au fost contestate alegerile FRF și a venit decizia TAS. Ce lovitură pentru Răzvan BurleanuAu fost contestate alegerile FRF și a venit decizia TAS. Ce lovitură pentru Răzvan Burleanu
Schimbare revoluţionară în Liga 1! Formatul campionatului ar putea fi modificat! Anunţul LPFSchimbare revoluţionară în Liga 1! Formatul campionatului ar putea fi modificat! Anunţul LPF
Decizia luată de UEFA în privinţa lui Istvan Kovacs, după gafa uriaşă din Rapid – Dinamo 3-2Decizia luată de UEFA în privinţa lui Istvan Kovacs, după gafa uriaşă din Rapid – Dinamo 3-2
Valeriu Argăseală, apariție publică rară la alegerile FRF. Cum arată acum președintele FCSB-ului, grav bolnavValeriu Argăseală, apariție publică rară la alegerile FRF. Cum arată acum președintele FCSB-ului, grav bolnav