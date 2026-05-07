Fotbalistul lui Real Madrid, gata să ia o decizie radicală! Ia în calcul retragerea la vârsta de 30 de ani

Sezonul 2025/2026 este unul catastrofal pentru Real Madrid. Gruparea din capitala Spaniei va încheia un nou sezon fără măcar un trofeu câștigat, ba mai mult, situația din vestiar pare scăpată de sub control.

Mai mult decât atât, accidentările au distrus echipa „los blancos” în ultimele două sezoane, iar unul dintre jucătorii lui Alvaro Arbeloa ia în calcul retragerea din activitate la vârsta de doar 30 de ani.

Ferland Mendy, gata să se retragă din fotbal

Ferland Mendy a suferit o nouă accidentare, iar fotbalistul francez în vârstă de 30 de ani va fi supus unei intervenții chirurgicale, echivalentă cu absența de pe gazon pentru cel puțin un an.

Fundașul stânga este gata să ia o decizie radicală, după ce problemele medicale i-au dat mari bătăi de cap în ultimii ani. Concret, jurnalistul Ramon Alvarez de Mon scrie că acesta ia în calcul retragerea din activitate.

Este a cincea accidentare pe care acesta a suferit-o numai în acest sezon, motiv pentru care jucătorul crede că aceasta ar fi cea mai potrivită decizie.