Fără Lamine Yamal și Raphinha, Barcelona a făcut un pas uriaș către titlu în La Liga

Barcelona este cu un pas mai aproape de câștigarea unui nou titlu de campioană a Spaniei, asta după ce formația antrenată de Hansi Flick s-a impus cu scorul de 2-0 pe terenul celor de la Getafe.

Campioana en-titre nu i-a avut pe teren pe Lamine Yamal și Raphinha, cei mai importanți jucători ai echipei, dar chiar și așa, a reușit să ia toate cele trei puncte.

Getafe – Barcelona 0-2

Barcelona a mărit avansul față de Real Madrid la 11 puncte în La Liga, după victoria cu scorul de 2-0 obținută pe terenul celor de la Getafe, în etapa cu numărul 33.

Gruparea antrenată de Hansi Flick a câștigat pe terenul de unde nu mai plecase cu toate punctele din anul 2019, cele două goluri fiind înscrise de Fermin Lopez (min. 45) și Marcus Rashford (min. 74).

Barcelona va juca etapa viitoare pe terenul celor de la Osasuna, după care va primi vizita celor de la Real Madrid, în meciul care ar putea decide campioana din acest sezon.