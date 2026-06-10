Marcus Rashford, OUT de la Barcelona. Catalanii nu-l transferă definitiv de la Manchester United

Barcelona a luat decizia în privința lui Marcus Rashford, iar catalanii nu vor activa clauza de cumpărare a fotbalistului care a fost împrumutat în acest sezon de la Manchester United. Astfel, extrema stângă se va întoarce provizoriu pe Old Trafford, deși șansele să rămână la clubul care l-a format sunt extrem de mici.
Jurnaliștii din Spania anunță că Barcelona nu îl va păstra pentru sezonul viitor pe Marcus Rashford. Trupa de pe Camp Nou nu va exercita clauza de cumpărare de 30 de milioane de euro prin care ar fi putut să îl facă pe fotbalistul englez un jucător “blaugrana” până la capăt, conform marca.com.
Marcus Rasfhord nu mai continuă la Barcelona
Vestea respectivă vine după o perioadă de așteptare în care catalanii au așteptat să vadă dacă vreunul dintre jucătorii lor de bază se accidentează în perioada de dinainte de Campionatul Mondial. Un rol esențial în decizia luată de Barcelona l-a avut în mod evident Hansi Flick, care în ciuda prestațiilor bune ale lui Rashford din acest sezon, a decis să nu mai conteze pe serviciile sale.
Cu siguranță, venirea lui Anthony Gordon pe 70 de milioane de euro de la Newcastle a cântărit la rândul ei în alegerea făcută de clubul de pe Camp Nou. Odată cu acest trasfer, Barcelona ajunsese să aibă trei jucători pe postul de extremă stângă, și anume Raphinha, titularu, Gordon, noul transfer, și Rashford.
🚨 Rashford no seguirá en el Barça: el club no pagará los 30 millones al United. https://t.co/BTYZytjGbD
— MARCA (@marca) June 10, 2026
Astfel, s-a ajuns la concluzia că fotbalistul ce aparținea de Manchester United trebuie “sacrificat” și a fost pus pe liber. Mai mult decât atât, Flick a mai mizat pe două aspecte când a decis să se descotoroseacsă de englez.
În primul rând, antrenorul neamț a fost impresionat de capacitățile defensive ale lui Gordon, acesta fiind un punct slab pentru Rashford. În al doilea rând, Flick a ținut cont de vârsta fotbalistului venit de pe Old Trafford, care împlinește 29 de ani în octombrie, Gordon având cu trei ani și jumătate mai puțin.
În sezonul recent încheiat, Rashford a adunat 14 goluri și 14 pase decisive în 49 de meciuri.
- După oferta de 150.000.000 de euro, Real Madrid a făcut “cel mai important anunţ din istoria fotbalului”
- Vinicius și-a decis viitorul! Brazilianul, dispus să plece pe gratis de la Real Madrid la anul
- OFICIAL | Benfica a anunţat înlocuitorul lui Jose Mourinho: “Şi-a dat acordul pentru această numire”
- Atletico Madrid, replică acidă după comunicatul lui Real Madrid: “Ne faceți să râdem mai mult decât Barcelona”
- OFICIAL | Alvaro Arbeloa e OUT de la Real Madrid! Cale liberă pentru Jose Mourinho