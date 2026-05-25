Mutare pe axa Chivu – Mourinho! Lovitură de proporții pentru Barcelona

Cristi Chivu este pe cale să își piardă unul dintre cei mai importanți jucători, Alessandro Bastoni fiind dorit cu insistență atât de Barcelona, cât și, mai nou, de Real Madrid.
Jose Mourinho a transformat din stoper o prioritate pentru momentul în care va prelua banca tehnică a madrilenilor, o adevărată lovitură pentru campioana Spaniei.
Alessandro Bastoni la Real Madrid?
Jose Mourinho va fi numit curând în funcția de antrenor principal al celor de la Real Madrid, iar tehnicianul portughez pregătește deja o primă lovitură pe care să i-o dea rivalei Barcelona.
Concret, jurnalistul Miguel Serrano a precizat faptul că Alessandro Bastoni este unul dintre favoriții lui „The Special One”, iar fotbalistul antrenat de Cristi Chivu și-ar fi dat deja acceptul pentru începerea negocierilor.
Barcelona și l-a dorit foarte mult pe fundașul italian, dar conducerea catalanilor și-a dat seama că mutarea ar fi una costisitoare, clubul neavând la dispoziții sume importante pentru transferuri.
🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Alessandro Bastoni is the player chosen by Jose Mourinho as Real Madrid's new signing.
The player has already given the green light for a move to happen.
— @latigoserrano
— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) May 25, 2026
