Hansi Flick, gata să ia o decizie radicală la Bacelona! Cum influențează alegerile pentru funcția de președinte - Antena Sport

Daniel Işvanca Publicat: 8 februarie 2026, 14:15

Hansi Flick, gata să ia o decizie radicală la Bacelona! Cum influențează alegerile pentru funcția de președinte

Hansi Flick / Profimedia

Clubul Barcelona va trece printr-un moment important în luna martie, atunci când vor avea loc alegere pentru funcția de președinte „blaugrana”. Joan Laporta este marele favorit pentru a continua pe acest post, dar există și șansa ca acesta să nu mai fie reales.

Mai mult decât atât, Hansi Flick ia în calcul un scenariu incredibil în situația în care Laporta nu va continua în funcția de președinte la campioana Spaniei.

Hansi Flick ia în calcul plecarea de la Barcelona

Alegerea unui nou președinte este un moment important în viața oricărui club de fotbal, iar la Barcelona asta poate aduce schimbări bruște și necontrolate.

Joan Laporta va candida alături de Victor Font, iar actualul președinte al clubului catalan este în continuare favorit pentru obținerea unui nou mandat.

În situația în care acesta nu va ieși președinte, ar putea avea loc schimbări inclusiv la nivelul băncii tehnice. Presa din Spania anunță că Hansi Flick ia în calcul plecarea de la Barcelona la finalul acestui sezon, dacă Laporta nu va câștiga alegerile.

