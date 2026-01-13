Kylian Mbappe, OUT de la primul antrenament cu noul antrenor de la Real Madrid. Ce se întâmplă cu starul francez - Antena Sport

Închide meniul
Kylian Mbappe, OUT de la primul antrenament cu noul antrenor de la Real Madrid. Ce se întâmplă cu starul francez

Viviana Moraru Publicat: 13 ianuarie 2026, 14:17

Kylian Mbappe, pe bancă la Real Madrid/ Profimedia

Kylian Mbappe, atacantul vedetă al echipei Real Madrid, a lipsit de la primul antrenament condus marţi de noul său antrenor, Alvaro Arbeloa, care l-a înlocuit pe fostul său coechipier Xabi Alonso pe banca “galacticilor”, înaintea meciului cu Albacete din optimile de finală ale Cupei Spaniei la fotbal.

Absenţa golgheterului francez, care a încercat să-şi ajute echipe să câştige Supercupa Spaniei, pierdută duminică în faţa “eternei rivale” FC Barcelona (scor 2-3), intrând pe teren la doar unsprezece zile după anunţul accidentării sale la genunchiul stâng, este considerată “logică” de clubul madrilen.

Mbappe urmează să fie menajat, astfel, la partida de miercuri cu echipa de ligă secundă Albacete, pentru a-şi continua recuperarea în vederea duelului din Liga Campionilor cu AS Monaco, clubul său formator, programat săptămâna viitoare.

Decarul francez a fost primul jucător de la Real Madrid care a reacţionat pe reţelele de socializare după demiterea antrenorului Xabi Alonso.

”A fost scurt, dar a fost o plăcere să joc pentru tine şi să învăţ de la tine. Îţi mulţumesc că mi-ai acordat încredere încă din prima zi. Îmi voi aminti de tine ca de un antrenor cu idei clare şi care ştie multe despre fotbal. Mult succes în noul tău capitol’‘, a scris Mbappe pe Instagram.

Va mai lua Real Madrid vreun trofeu în acest sezon după despărţirea de Xabi Alonso?
Loading ... Loading ...
