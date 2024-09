Marc-Andre ter Stegen, accidentare groaznică. A început să urle de durere pe teren. Imagini teribile în Villarreal - Barcelona - Antena Sport

Galerie (4) Mark Andre ter Stegen şi-a rupt piciorul şi a început să urle de durere pe teren. Imagini teribile în Villarreal - Barcelona Colaj captură Digisport.ro Marc-Andre ter Stegen, accidentare groaznică şi a început să urle de durere pe teren. Imagini teribile în Villarreal – Barcelona ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Acidentare groaznică pentru portarul Barcelonei în partida cu Villarreal. Marc Andre ter Stegen s-a accidentat grav în minutul 44 al primei reprize cu Villarreal. Marc-Andre ter Stegen, accidentare groaznică şi a început să urle de durere pe teren. Mark-Andre ter Stegen a avut o accidentare groaznică şi a fost scos cu targa de pe teren. Cu un minut înainte de accidentare, portarul Barcelonei a avut o intervenţie colosală în faţa lui Pepe. La faza imediat următoare, Ter Stegen a prins balonul, însă s-a accidentat grav în cădere. Colegii şi-au pus mâinile în cap. Portarul Barcelonei a fost scos cu targa de pe teren. Tot stadionul a început să aplaude în timp ce portarul german a fost scos pe targă de pe teren. Ter Stegen, după faza care a dus la eliminarea lui Garcia, în Monaco – Barcelona 2-1 Marc-Andre ter Stegen a spus că îi pare rău de momentul care a dus la eliminarea lui Eric Garcia, în Monaco – Barcelona 2-1, în Liga Campionilor. Faza în care portarul şi fundaşul nu s-au înţeles a venit în minutul 10 şi a fost decisivă pentru stabilirea învingătoarei. Reclamă

„Nu ne-am înțeles bine la faza respectivă. Îmi pare rău pentru el, sunt sigur că e rănit. Am jucat 80 de minute în inferioritate numerică, asta din cauza faptului că nu ne-am înțeles. S-a întâmplat ceva ce i se putea întâmpla oricui. Astfel de lucruri se petrec mereu în fotbal.

Înfrângerea doare, pentru că și în 10 oameni am dat tot ce am avut mai bun și am vrut să luăm cel puțin un punct. Al doilea gol a venit într-un moment contrar cursului jocului. În final, avem un sentiment amar pentru că am plecat fără punct de aici.

În Champions League mereu vrei să câștigi, acesta este obiectivul. Vom încerca să câștigăm următorul meci, contra celor de la Villarreal, de pe teren propriu”, a spus Ter Stegen.

