Ionuț Radu i-a impresionat pe jurnaliștii spanioli după ultimul amical al lui Celta Vigo: "Îndoieli risipite" - Antena Sport

Ionuț Radu i-a impresionat pe jurnaliștii spanioli după ultimul amical al lui Celta Vigo: "Îndoieli risipite"

Home | Fotbal | La Liga

Ionuț Radu i-a impresionat pe jurnaliștii spanioli după ultimul amical al lui Celta Vigo: “Îndoieli risipite”

Andrei Nicolae Publicat: 10 august 2025, 19:01

Ionuț Radu i-a impresionat pe jurnaliștii spanioli după ultimul amical al lui Celta Vigo: Îndoieli risipite

Ionuț Radu, în timpul unui amical al Celtei Vigo / Profimedia

Ionuț Radu a ajuns în această vară la Celta Vigo de la Venezia liber de contract, iar prestațiile din primele amicale ale portarului român nu s-au ridicat la nivelul așteptărilor. Cu toate acestea, la cea mai recentă partidă de pregătire a galicienilor, goalkeeper-ul a ieșit în evidență în bine și a atras atenția unuia dintre cele mai importante cotidiane din Peninsula Iberică, Mundo Deportivo.

Jurnaliștii din Spania au dat de înțeles că fanii Celtei nu ar trebui să mai aibă emoții legate de transferul lui Ionuț Radu.

Ionuț Radu, lăudat în presa din Spania

Celta Vigo a disputat cel mai recent amical în fața celor de la Wolverhampton, meci câștigat de galicieni cu scorul de 1-0. În partida disputată pe Molineux, Ionuț Radu a “strălucit” în fața englezilor, potrivit presei din Spania.

Radu i-a cucerit pe cei de la Mundo Deportivo, care s-au convins că mutarea făcută de Celta Vigo nu a fost deloc una neinspirată, în ciuda criticilor venite din exterior după primele partide disputate de Radu în tricoul galicienilor.

Românul a strălucit împotriva echipei engleze. Orice îndoieli cu privire la transferul său au fost risipite. După o lovitură de cap din apropiere a lui Agbadou, el și-a demonstrat reflexele.

Un gol superb marcat de Pablo Duran și intervențiile portarului român Ionuț Radu, care a fost criticat pentru prestațiile sale din perioada de pregătire, i-au permis Celtei să încheie perioada de pregătire cu o victorie la limită împotriva lui Wolverhampton“, au notat cei de la mundodeportivo.com.

