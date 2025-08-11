Premieră mondială în fotbal! Cererea Barcelonei, aprobată de Federaţie înainte de startul sezonului - Antena Sport

Va fi o premieră mondială în fotbal! Cererea Barcelonei de a muta meciul cu Villarreal în Statele Unite ale Americii a fost aprobată de Federaţia Spaniolă de Fotbal.

Catalanii şi-au dorit să dispute partida de campionat cu Villarreal la Miami, acolo unde s-au disputat mai multe meciuri de la Mondialul Cluburilor, în această vară.

Premieră mondială în fotbal | Barcelona a primit acceptul Federaţiei

Înainte de startul sezonului de La Liga, Barcelona le-a cerut oficialilor din Federaţie ca partida cu Villarreal să se poată disputa în afara Spaniei, mai exact în Miami, pe Hard Rock Stadium.

Conform presei din Spania, Federaţia şi-a dat acceptul, astfel că Barcelona poate organiza partida cu Villarreal peste Ocean, la Miami. Meciul de campionat ar urma să se dispute pe 20 decembrie.

Acest lucru ar urma să fie o premieră mondială, ca un meci de campionat să se dispute într-o altă ţară. Supercupa Spaniei şi cea a Italiei se desfăşoară, de câţiva ani, în alte ţări, Arabia Saudită fiind preferată de cele mai multe ori.