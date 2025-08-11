Premieră mondială în fotbal! Cererea Barcelonei, aprobată de Federaţie înainte de startul sezonului - Antena Sport

Va fi o premieră mondială în fotbal! Cererea Barcelonei de a muta meciul cu Villarreal în Statele Unite ale Americii a fost aprobată de Federaţia Spaniolă de Fotbal.
Catalanii şi-au dorit să dispute partida de campionat cu Villarreal la Miami, acolo unde s-au disputat mai multe meciuri de la Mondialul Cluburilor, în această vară.
Premieră mondială în fotbal | Barcelona a primit acceptul Federaţiei
Înainte de startul sezonului de La Liga, Barcelona le-a cerut oficialilor din Federaţie ca partida cu Villarreal să se poată disputa în afara Spaniei, mai exact în Miami, pe Hard Rock Stadium.
Conform presei din Spania, Federaţia şi-a dat acceptul, astfel că Barcelona poate organiza partida cu Villarreal peste Ocean, la Miami. Meciul de campionat ar urma să se dispute pe 20 decembrie.
Acest lucru ar urma să fie o premieră mondială, ca un meci de campionat să se dispute într-o altă ţară. Supercupa Spaniei şi cea a Italiei se desfăşoară, de câţiva ani, în alte ţări, Arabia Saudită fiind preferată de cele mai multe ori.
Barcelona va debuta în noul sezon de La Liga sâmbătă, pe terenul celor de la Mallorca. De cealaltă parte, Villarreal va primi vizita nou-promovatei Real Oviedo, vineri, de la 22:30.
Probleme pentru Barcelona înaintea noului sezon! Robert Lewandowski s-a accidentat
Robert Lewandowski s-a accidentat chiar înaintea meicului amical pentru Trofeul Gamper, ultimul meci de pregătire al catalanilor înaintea debutului în noul sezon din La Liga.
Polonezul are probleme la bicepsul femural al piciorului stâng, motiv pentru care va rata acest meci. Din nefericire, echipa medicală a celor de la Barcelona nu a stabilit încă perioada în care atacantul polonez va fi indisponibil.