Real Madrid se revoltă! Decizia care o priveşte şi pe Barcelona, contestată de madrileni: "Respingem categoric" - Antena Sport

Real Madrid a transmis, marţi, un comunicat ferm prin care se opune organizării meciului din etapa a 17-a din La Liga dintre Villarreal şi FC Barcelona la Miami, în Florida.

Clubul consideră că acest lucru „alterează echilibrul competiţiei” şi oferă „un avantaj sportiv nejustificat cluburilor” participante la meci. Prin urmare, Real cere autorităţilor să ia măsuri pentru a împiedica desfăşurarea meciului.

Real Madrid nu vrea ca meciul Villarreal – Barcelona să se joace în afara Spaniei

„Real Madrid C. F. ar dori să îşi exprime respingerea categorică a propunerii de a organiza meciul dintre Villarreal C. F. şi Barcelona F. C, din etapa a 17-a, în afara Spaniei”, a precizat clubul

„Această măsură, luată fără informarea sau consultarea prealabilă a cluburilor participante la această competiţie, încalcă principiul esenţial al reciprocităţii teritoriale care guvernează competiţiile de campionat în dublă manşă (un meci acasă şi celălalt pe terenul echipei adverse), alterând echilibrul competiţional şi acordând un avantaj sportiv nejustificat cluburilor solicitante”, a continuat în plângerea lor publică vicecampioana din La Liga.

Real reaminteşte că, în conformitate cu normele care reglementează integritatea competiţiilor, toate meciurile trebuie să se joace în aceleaşi condiţii pentru toate echipele: „Modificarea unilaterală a acestui sistem rupe egalitatea între concurenţi, compromite legitimitatea rezultatelor şi creează un precedent inacceptabil care deschide uşa excepţiilor bazate pe interese din afara sferei strict sportive, cu un impact evident asupra integrităţii sportive şi un risc de falsificare a competiţiei”.