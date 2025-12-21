Mbappe s-a bucurat în stilul lui Cristiano Ronaldo și a avut un mesaj special pentru portughez: „M-a ajutat” - Antena Sport

Real Madrid a primit vizita celor de la Sevilla, în ultimul meci al anului 2025. În disputa din etapa cu numărul 17 a La Liga, formația antrenată de Xabi Alonso s-a impus cu scorul de 2-0.
Jude Bellingham și Kylian Mbappe au marcat golurile „los blancos”. Francezul a egalat un record deținut de legendarul Cristiano Ronaldo, după ce a punctat din lovitură de la 11 metri.
Kylian Mbappe a egalat un record deținut de Cristiano Ronaldo
Real Madrid s-a apropiat sâmbătă la un singur punct de liderul Barcelona, după succesul cu scorul de 2-0 în fața celor de la FC Sevilla. A fost meciul la care Kylian Mbappe a egalat un record impresionant.
Francezul a dublat avantajul madrilenilor în minutul 86, când a transformat o lovitură de la 11 metri. A fost reușita cu numărul 59 pentru starul din Hexagon în anul 2025 la Real, acesta fiind și recordul deținut de Cristiano Ronaldo. Mai mult decât atât, acesta a celebrat în stilul portughezului reușita de 2-0.
„Cristiano este prietenul și idolul meu. Felul prin care am celebrat, a fost pentru el. Cristiano m-a ajutat să mă adaptez aici, vreau să-i transmit cele mai bune urări, Crăciun Fericit și un an nou fericit”, a spus Mbappe.
🚨⭐️ OFFICIAL: Kylian Mbappé equals Cristiano Ronaldo’s record with 59 goals in one calendar year at Real Madrid.
Legendary. 🇫🇷 pic.twitter.com/GwL2XAj1RZ
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 20, 2025
🤍🇵🇹 Kylian Mbappé: “Cristiano is my friend and my idol. The celebration was dedicated to him”.
“Cristiano helped me to adapt here. I want to send him my best wishes, a Merry Christmas and a happy New Year”. pic.twitter.com/S5YgwseisI
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 20, 2025
