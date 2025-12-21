Mbappe s-a bucurat în stilul lui Cristiano Ronaldo și a avut un mesaj special pentru portughez: „M-a ajutat” - Antena Sport

Închide meniul
Home | Fotbal | La Liga | Mbappe s-a bucurat în stilul lui Cristiano Ronaldo și a avut un mesaj special pentru portughez: „M-a ajutat”

Mbappe s-a bucurat în stilul lui Cristiano Ronaldo și a avut un mesaj special pentru portughez: „M-a ajutat”

Daniel Işvanca Publicat: 21 decembrie 2025, 8:09 / Actualizat: 21 decembrie 2025, 9:42

Kylian Mbappe, Real Madrid / Profimedia

Real Madrid a primit vizita celor de la Sevilla, în ultimul meci al anului 2025. În disputa din etapa cu numărul 17 a La Liga, formația antrenată de Xabi Alonso s-a impus cu scorul de 2-0.

Jude Bellingham și Kylian Mbappe au marcat golurile „los blancos”. Francezul a egalat un record deținut de legendarul Cristiano Ronaldo, după ce a punctat din lovitură de la 11 metri.

Kylian Mbappe a egalat un record deținut de Cristiano Ronaldo

Real Madrid s-a apropiat sâmbătă la un singur punct de liderul Barcelona, după succesul cu scorul de 2-0 în fața celor de la FC Sevilla. A fost meciul la care Kylian Mbappe a egalat un record impresionant.

Francezul a dublat avantajul madrilenilor în minutul 86, când a transformat o lovitură de la 11 metri. A fost reușita cu numărul 59 pentru starul din Hexagon în anul 2025 la Real, acesta fiind și recordul deținut de Cristiano Ronaldo. Mai mult decât atât, acesta a celebrat în stilul portughezului reușita de 2-0.

„Cristiano este prietenul și idolul meu. Felul prin care am celebrat, a fost pentru el. Cristiano m-a ajutat să mă adaptez aici, vreau să-i transmit cele mai bune urări, Crăciun Fericit și un an nou fericit”, a spus Mbappe.

Capitala ar putea introduce o taxă de 2€ pentru turiști. Reacţia revoltată a unor vizitatori din ItaliaCapitala ar putea introduce o taxă de 2€ pentru turiști. Reacţia revoltată a unor vizitatori din Italia
