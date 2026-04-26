Momente halucinante în Spania! Portarul a luat-o la goană spre un adversar și l-a lovit cu pumnul în față

Derby-ul dintre Huesca și Real Zaragoza s-a lăsat cu scântei în prelungiri. Ambele echipe sunt în pericol să retrogradeze în liga a III-a din Spania, iar presiunea s-a văzut la meciul direct.

În prelungirile partidei, la scorul de 1-0, s-a lăsat cu un clinci între Esteban Andrada, portarul oaspeților, și banca oaspeților. Andrada a primit cartonaș galben de la arbitru imediat. Andrada a fost apoi provocat de un adversar, Jorge Pulido, și l-a împins la pământ. Arbitrul nu a ezitat și i-a dat și al doilea cartonaș și l-a eliminat. Însă conflictul nu s-a încheiat aici.

Pulido se pare că i-a mai spus ceva de la distanță, iar Andrada a luat-o la goană spre acesta și l-a lovit cu pumnul în față. A ieșit un alt conflict și au fost eliminați câte un jucător de la ambele echipe, pe lângă portarul oaspeților.

În ceea ce îl privește pe Esteban Andrada, acesta ar putea să fie suspendat pentru 10 partide, scrie Marca.

Esteban Andrada, hoy arquero del Zaragoza, fue EXPULSADO, SE VOLVIÓ LOCO Y LE PEGÓ UNA PIÑA en la cara al capitán del Huesca.

— Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) April 26, 2026