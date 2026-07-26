A fost făcut public salariul lui Cristi Chivu. Pe ce loc este în topul celor mai bine plătiţi antrenori din Italia

Cristi Chivu câştigă 5.600.000 de euro pe an la Inter. Transfermarkt a întocmit acest top, clasându-l doar pe locul șase.

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Pe primele două poziții în topul celor mai bine plătiți antrenori se află Gian Piero Gasperini și Luciano Spalletti, de la AS Roma, respectiv Juventus. Ambii primesc 9 milioane de euro pe an.

💶 Transfermarkt have published Serie A Head Coach base salaries (exc bonuses)

💰 Juric is living the dream on $3.7m

🕰️ Allegri trading on former glories

🤔 De Rossi high for his modest record

✅ Runjaic looks good value pic.twitter.com/9EaLdbkEel

— Calcio England (@CalcioEngland) July 26, 2026

Dacă printre antrenorii italieni nu prinde podiumul, Cristi Chivu a intrat rapid în topul celor mai bine plătiţi tehnicieni români. Singurul care îl bate la bani câştigaţi pe Chivu este Cosmin Olăroiu, care încasează un salariu anual de 6 milioane de euro la Al-Jazira. Pe un loc trei se află Răzvan Lucescu, care câştigă apoximagiv 5 milioane de euro pe sezon la echipa Al-Sadd din Qatar.