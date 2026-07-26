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A fost făcut public salariul lui Cristi Chivu. Pe ce loc este în topul celor mai bine plătiţi antrenori din Italia

Radu Constantin Publicat: 26 iulie 2026, 16:32

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A fost făcut public salariul lui Cristi Chivu. Pe ce loc este în topul celor mai bine plătiţi antrenori din Italia

Profimedia

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Cristi Chivu câştigă 5.600.000 de euro pe an la Inter. Transfermarkt a întocmit acest top, clasându-l doar pe locul șase.

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Pe primele două poziții în topul celor mai bine plătiți antrenori se află Gian Piero Gasperini și Luciano Spalletti, de la AS Roma, respectiv Juventus. Ambii primesc 9 milioane de euro pe an.

Dacă printre antrenorii italieni nu prinde podiumul, Cristi Chivu a intrat rapid în topul celor mai bine plătiţi tehnicieni români. Singurul care îl bate la bani câştigaţi pe Chivu este Cosmin Olăroiu, care încasează un salariu anual de 6 milioane de euro la Al-Jazira. Pe un loc trei se află Răzvan Lucescu, care câştigă apoximagiv 5 milioane de euro pe sezon la echipa Al-Sadd din Qatar.

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