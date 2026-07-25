„Bombă” în mercato! Real Madrid face transferul lui Yan Diomande. Anunţul presei din Spania

Real Madrid s-a înscris în urmă cu puțin timp în „cursa” pentru transferul lui Yan Diomande de la RB Leipzig, iar clubul „blanco” este pe cale să o câștige. Cotidianul spaniol Sport anunță că formația de pe Bernabeu va plăti nu mai puțin de 120 de milioane de euro, după ce nemții refuzaseră inițial o ofertă de 90 de milioane de euro plus alte 10 sub formă de bonusuri.

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Real Madrid a făcut până acum patru transferuri în „Era” Jose Mourinho, iar clubul este pe cale să îl perfecteze și pe al cincilea. După ce varianta Michael Olise a devenit una extrem de complicată pentru Florentino Perez din cauza refuzurilor repetate din tabăra celor de la Bayern, formația din capitala Spaniei s-a văzut nevoită să se reorienteze.

Diomande va semna cu Real Madrid pe 120 de milioane de euro

Astfel, a apărut de nicăieri vestea potrivit căreia Yan Diomande a devenit o țintă pentru Real Madrid, care a înaintat o ofertă de 90 de milioane de euro către RB Leipzig, plus alte 10 sub formă de bonusuri. Clubul din Bundesliga a respins-o, însă vicecampioana din La Liga nu s-a lăsat mai prejos și a plusat.

Real Madrid le-a trimis celor de la RB Leipzig o ofertă de 120 de milioane de euro care, potrivit ibericilor de la Sport, va fi acceptată. Transferul lui Diomande pe Bernabeu reprezintă o adevărată lovitură dată de formația lui Mourinho, care nu era văzută printre pretendentele la semnarea jucătorului ivorian.

Liverpool și PSG erau cluburile asociate cu un transfer al fotbalistului de 19 ani, însă Realul a venit „pe turnantă” și a reușit să perfecteze a cincea mutare a verii.