„Mi-e din ce în ce mai bine”. Reacția lui George Pușcaș, după primul gol marcat la Dinamo. Cui i-a mulțumit

George Pușcaș a oferit prima reacție, după ce a marcat în duelul câștigat de Dinamo cu FC Argeș, scor 2-1, în etapa a opta a play-off-ului. Atacantul a deschis scorul în minutul trei al partidei disputate pe arena Arcul de Triumf.

Pentru George Pușcaș, acesta a fost primul gol marcat în tricoul lui Dinamo și primul după o pauză de nu mai puțin de 408 zile. Ultima dată, el punctase pentru Bodrumspor pe 28 martie 2025, într-un meci cu Fenerbahce.

George Pușcaș s-a declarat extrem de bucuros, după victoria dramatică obținută de Dinamo. Kennedy Boateng le-a adus punctele „câinilor” după ce a marcat în minutul 90+2.

Pușcaș le-a mulțumit celor din staff-ul medical, care l-au ajutat în privința problemei medicale cu care se confruntă. Atacantul i-a mulțumit, de asemenea, și lui Zeljko Kopic pentru încrederea oferită.

„Un sentiment plăcut, cele trei puncte au venit după un final dramatic și chiar meritam să câștigăm. Sunt foarte fericit și că am marcat și am contribuit la această victorie.