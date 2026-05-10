„Mi-e din ce în ce mai bine”. Reacția lui George Pușcaș, după primul gol marcat la Dinamo. Cui i-a mulțumit

George Pușcaș a oferit prima reacție, după ce a marcat în duelul câștigat de Dinamo cu FC Argeș, scor 2-1, în etapa a opta a play-off-ului. Atacantul a deschis scorul în minutul trei al partidei disputate pe arena Arcul de Triumf.
Pentru George Pușcaș, acesta a fost primul gol marcat în tricoul lui Dinamo și primul după o pauză de nu mai puțin de 408 zile. Ultima dată, el punctase pentru Bodrumspor pe 28 martie 2025, într-un meci cu Fenerbahce.
George Pușcaș, prima reacție după ce a marcat în Dinamo – FC Argeș 2-1
George Pușcaș s-a declarat extrem de bucuros, după victoria dramatică obținută de Dinamo. Kennedy Boateng le-a adus punctele „câinilor” după ce a marcat în minutul 90+2.
Pușcaș le-a mulțumit celor din staff-ul medical, care l-au ajutat în privința problemei medicale cu care se confruntă. Atacantul i-a mulțumit, de asemenea, și lui Zeljko Kopic pentru încrederea oferită.
„Un sentiment plăcut, cele trei puncte au venit după un final dramatic și chiar meritam să câștigăm. Sunt foarte fericit și că am marcat și am contribuit la această victorie.
Mereu e un sentiment plăcut, mai ales pentru atacant să marchezi, iar pentru mine azi a fost un succes venit după mult timp, după o perioadă mai dificilă, dar mă bucur foarte mult că astăzi am încheiat ciclul.
Nu mi-e greu acum, mi-e din ce în ce mai bine, sunt din ce în ce mai ok cu durerile pe care le am. Cei din staff-ul medical au fost cu toții la dispoziția mea și vreau să le mulțumesc.
Dacă am jucat astăzi 90 de minute, este meritul tuturor din echipă, din staff, al lui mister, care mi-a dat mereu șansa să evoluez și să mă pun la punct.
Am simțit de mult că e o alegere buna să vin la Dinamo, am simțit niste oameni capabili să facă performanță. Sezonul viitor îmi dă mari speranțe și sper să atingem niște obiective îndrăznețe”, a declarat George Pușcaș, conform digisport.ro, după Dinamo – FC Argeș 2-1.
După succesul cu FC Argeș, Dinamo și-a consolidat locul patru, având un avans de cinci puncte față de Rapid. „Câinii” pot evita barajul de Conference League, ei fiind la patru puncte de ocupanta locul trei, CFR Cluj, cu două etape rămase de disputat.
- Zeljko Kopic, prima reacție după Dinamo – FC Argeș 2-1. Motivul pentru care l-a schimbat pe Cîrjan: „E greu să joci așa”
- Calculele pentru ca Dinamo să încheie sezonul pe locul 3! Cum pot evita “câinii” barajul pentru Conference League
- Bogdan Andone a răbufnit, după Dinamo – FC Argeș 2-1: „Dacă aveam 11 schimbări, pe toate le făceam”
- Dinamo – FC Argeș 2-1. Victorie dramatică pentru „câini”. Boateng, gol în prelungiri
- „Sunt supărat rău”. Marius Croitoru, reacție dură după ce Botoșani s-a calificat la barajul de Conference League