I-au oprit conferința lui Arda Turdan! Ce au făcut jucătorii lui Șahtior după câștigarea titlului

Șahtior Donetsk a câștigat titlu de campioană a Ucrainei pentru 16-a oară în istoria clubului! Cu trei etape înainte de final, echipa lui Arda Turan are 11 puncte avans în clasament. Victoria cu 4-0 de astăzi din deplasarea cu Poltava, meci însă disputat la Lviv, a asigurat titlul.

Jucătorii i-au făcut o surpriză lui Arda Turan, cel care a adus titlul la primul său sezon pe bancă lui Șahtior: i-au întrerupt conferința de presă și i-au turnat gheață în cap.

Șahtior s-a apropiat astfel la un singur titlu de marea rivală, Dynamo Kiev, cea care are 17 titluri în palmares. Șahtior a ajuns și până în semifinalele Conference League, de unde a fost eliminată de Crystal Palace.