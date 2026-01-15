„O rușine!” Comentariul televiziunii spaniole la golul care a eliminat-o pe Real Madrid provoacă revoltă: „Aur pur” - Antena Sport

Real Madrid a suferit un eșec istoric la Albacete, 2-3, în optimile Cupei Regelui. Eroul celor de la Albacete a fost Jefté Betancor, fostul atacant de la Farul, CFR Cluj și FC Voluntari.
Jefté a marcat de două ori în poarta madrilenilor, mai întâi în minutul 82, apoi golul decisiv, în al patrulea minut de prelungire, cu o execuție de finețe.
Comentatorul televiziunii spaniole, „ca la înmormântare” la golul trei
Reușita care a îngenuncheat Madridul a fost comentată bizar în direct la TVE, televiziunea națională din Spania. Mai întâi, comentatorul Juan Carlos Rivero s-a arătat surprins că arbitrul permite un ultim atac pentru Albacete, deși cronometrul arăta 93:47 și arbitrul dictase patru minute de prelungire!
Apoi, după ce șutul lui Jefté s-a oprit în poarta lui Lunin, comentatorul a părut paralizat pentru câteva secunde. „Hai să vedem…”, a spus el, înainte să anunțe golul celor de la Albacete.
„Rivero n-a putut să creadă că e gol. Sau nu a vrut să creadă asta”, a remarcat ziarul catalan El Nacional. „A strigat la golul egalizator al Madridului ca și cum ar fi fost viața lui în joc. La golul lui Albacete, parcă era la înmormântare, nici n-ar fi vrut să strige ‘gol’”, a mai scris sursa citată.
Hola, @JCRIVEROTV , puedes explicar el comentario del min 93:47?? Si había añadido 4 min, no lo entiendo pic.twitter.com/RkaFHyasEx
— ELHUGO (@teff_jweedy) January 14, 2026
Fanii, revoltați de comentariul „rușinos”: „Antologia televiziunii!”
Pe rețelele sociale, foarte mulți fani au caracterizat prestația comentatorului TVE drept „rușinoasă”, mai ales în raport cu performanța lui Albacete. „Mai întâi cere arbitrului să încheie meciul înainte să expire minutele de prelungire, apoi rămâne mut când Albacete marchează. E o rușine”, a scris un utilizator de X.
„Comentariul lui Rivero la golul al treilea lui Albacete e aur pur. Pentru antologia televiziunii”, a scris și jurnalistul Javier Varela.
Pentru Albacete, victoria de miercuri seară este prima din istorie într-un meci oficial cu Real Madrid. Echipa lui Jefté nu traversează un sezon extraordinar în Segunda División, unde ocupă locul 17 (din 22 de echipe), dar va juca în sferturile Cupei Regelui.
