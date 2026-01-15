Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

„O rușine!” Comentariul televiziunii spaniole la golul care a eliminat-o pe Real Madrid provoacă revoltă: „Aur pur” - Antena Sport

Home | Fotbal | La Liga | „O rușine!” Comentariul televiziunii spaniole la golul care a eliminat-o pe Real Madrid provoacă revoltă: „Aur pur”

„O rușine!” Comentariul televiziunii spaniole la golul care a eliminat-o pe Real Madrid provoacă revoltă: „Aur pur”

Ionuţ Axinescu Publicat: 15 ianuarie 2026, 17:34

Comentarii
O rușine!” Comentariul televiziunii spaniole la golul care a eliminat-o pe Real Madrid provoacă revoltă: Aur pur”

Golul lui Jefte

Real Madrid a suferit un eșec istoric la Albacete, 2-3, în optimile Cupei Regelui. Eroul celor de la Albacete a fost Jefté Betancor, fostul atacant de la Farul, CFR Cluj și FC Voluntari.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Jefté a marcat de două ori în poarta madrilenilor, mai întâi în minutul 82, apoi golul decisiv, în al patrulea minut de prelungire, cu o execuție de finețe.

Comentatorul televiziunii spaniole, „ca la înmormântare” la golul trei

Reușita care a îngenuncheat Madridul a fost comentată bizar în direct la TVE, televiziunea națională din Spania. Mai întâi, comentatorul Juan Carlos Rivero s-a arătat surprins că arbitrul permite un ultim atac pentru Albacete, deși cronometrul arăta 93:47 și arbitrul dictase patru minute de prelungire!

Apoi, după ce șutul lui Jefté s-a oprit în poarta lui Lunin, comentatorul a părut paralizat pentru câteva secunde. „Hai să vedem…”, a spus el, înainte să anunțe golul celor de la Albacete.

Rivero n-a putut să creadă că e gol. Sau nu a vrut să creadă asta”, a remarcat ziarul catalan El Nacional. „A strigat la golul egalizator al Madridului ca și cum ar fi fost viața lui în joc. La golul lui Albacete, parcă era la înmormântare, nici n-ar fi vrut să strige ‘gol’”, a mai scris sursa citată.

Reclamă
Reclamă

Fanii, revoltați de comentariul „rușinos”: „Antologia televiziunii!”

Pe rețelele sociale, foarte mulți fani au caracterizat prestația comentatorului TVE drept „rușinoasă”, mai ales în raport cu performanța lui Albacete. „Mai întâi cere arbitrului să încheie meciul înainte să expire minutele de prelungire, apoi rămâne mut când Albacete marchează. E o rușine”, a scris un utilizator de X.

Comentariul lui Rivero la golul al treilea lui Albacete e aur pur. Pentru antologia televiziunii”, a scris și jurnalistul Javier Varela.

Ce simptome are supergripa şi când trebuie să mergem la spitalCe simptome are supergripa şi când trebuie să mergem la spital
Reclamă

Pentru Albacete, victoria de miercuri seară este prima din istorie într-un meci oficial cu Real Madrid. Echipa lui Jefté nu traversează un sezon extraordinar în Segunda División, unde ocupă locul 17 (din 22 de echipe), dar va juca în sferturile Cupei Regelui.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga partida dintre FC Argeş şi FCSB?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Meseriile pentru care muncitorii asiatici primesc salarii și de 1.000 euro în România
Observator
Meseriile pentru care muncitorii asiatici primesc salarii și de 1.000 euro în România
Groenlanda e doar vârful iceberg-ului! Două românce din Danemarca relatează ce temeri au oamenii, dincolo de ”furia lui Trump”: „Sunt vremuri nesigure”
Fanatik.ro
Groenlanda e doar vârful iceberg-ului! Două românce din Danemarca relatează ce temeri au oamenii, dincolo de ”furia lui Trump”: „Sunt vremuri nesigure”
19:51
VIDEOFlorinel Coman s-a accidentat în meciul cu echipa lui Cosmin Contra! Cum poate arăta piciorul atacantului român
19:18
Suporterii Rapidului, ultimatum pentru conducere! Ce decizie au luat pentru jocul cu Metaloglobus
18:57
Florentin Petre exultă după ce Cîrjan a refuzat oferta „astronomică” din Ucraina: „Este un căpitan adevărat”
18:38
Robert Sălceanu, interviu după ce a semnat cu Rapid: “E un vis să joci pentru cea mai mare echipă din România”
18:25
Uluitor! Metalist Harkov a mărit oferta pentru Cătălin Cîrjan. Răspunsul oferit de fotbalist
18:09
EXCLUSIVDănciulescu, emoţionat pe stadionul Ştefan cel Mare, înainte de demolare: “Va fi cel mai frumos din România”
Vezi toate știrile
1 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Fostul jucător de la Real Madrid va fi coleg cu Messi 2 Clubul din Liga 1 a fost scos la vânzare! Preţ: 4 milioane de euro! “Suntem în discuţii” 3 Radu Drăgușin și-a dat acordul pentru un contract până în 2030. Răspunsul dat de Tottenham 4 UPDATECe rol va avea Ilie Dumitrescu la FRF. În ce proiect se implică. A fost prezentat oficial 5 Lovitură pentru FCSB. Un jucător s-a accidentat și a părăsit de urgență cantonamentul din Antalya 6 Lovitură pentru Mihai Rotaru şi Universitatea Craiova. Transferul a fost anunţat oficial
Citește și
Cele mai citite
Cine este viitoarea soţie a lui Adi Vasile. Prezentatorul de la Survivor România se iubeşte cu o brunetă focoasăCine este viitoarea soţie a lui Adi Vasile. Prezentatorul de la Survivor România se iubeşte cu o brunetă focoasă
Un alt transfer din fotbalul românesc în Turcia. Agentul confirmă: “Mâine face vizita medicală”Un alt transfer din fotbalul românesc în Turcia. Agentul confirmă: “Mâine face vizita medicală”
Mirel Rădoi revine pe bancă! Lovitură de proporții dată de fostul tehnician al CraioveiMirel Rădoi revine pe bancă! Lovitură de proporții dată de fostul tehnician al Craiovei
Gigi Becali face transferul iernii în fotbalul românesc. Adrian Şut pleacă de la FCSBGigi Becali face transferul iernii în fotbalul românesc. Adrian Şut pleacă de la FCSB