„O rușine!” Comentariul televiziunii spaniole la golul care a eliminat-o pe Real Madrid provoacă revoltă: „Aur pur” - Antena Sport

Real Madrid a suferit un eșec istoric la Albacete, 2-3, în optimile Cupei Regelui. Eroul celor de la Albacete a fost Jefté Betancor, fostul atacant de la Farul, CFR Cluj și FC Voluntari.

Jefté a marcat de două ori în poarta madrilenilor, mai întâi în minutul 82, apoi golul decisiv, în al patrulea minut de prelungire, cu o execuție de finețe.

Comentatorul televiziunii spaniole, „ca la înmormântare” la golul trei

Reușita care a îngenuncheat Madridul a fost comentată bizar în direct la TVE, televiziunea națională din Spania. Mai întâi, comentatorul Juan Carlos Rivero s-a arătat surprins că arbitrul permite un ultim atac pentru Albacete, deși cronometrul arăta 93:47 și arbitrul dictase patru minute de prelungire!

Apoi, după ce șutul lui Jefté s-a oprit în poarta lui Lunin, comentatorul a părut paralizat pentru câteva secunde. „Hai să vedem…”, a spus el, înainte să anunțe golul celor de la Albacete.

„Rivero n-a putut să creadă că e gol. Sau nu a vrut să creadă asta”, a remarcat ziarul catalan El Nacional. „A strigat la golul egalizator al Madridului ca și cum ar fi fost viața lui în joc. La golul lui Albacete, parcă era la înmormântare, nici n-ar fi vrut să strige ‘gol’”, a mai scris sursa citată.