Barcelona - Villareal 4-1. Catalanii au defilat pe teren propriu. Primul hat-trick din carieră pentru Yamal - Antena Sport

Barcelona s-a distanțat la la patru puncte de rivala Real Madrid, după succesul cu scorul de 4-1 în fața celor de la Villarreal, în etapa cu numărul 26 din campionatul Spaniei.

Lamine Yamal a făcut spectacol pe Camp Nou, reușind să marcheze prima triplă din cariera sa și să bifeze o performanță impresionantă în tricoul catalanilor.

Lamine Yamal, One-Man Show cu Villarreal

Barcelona a făcut spectacol pe teren propriu în duelul cu Villarreal și s-a distanțat față de rivala Real Madrid, în clasamentul din prima ligă a Spaniei.

Campioana din La Liga a deschis scorul în minutul 28 prin Lamine Yamal, iar același puști-minune al catalanilor a dublat avantajul 9 minute mai târziu, fiind servit la ambele reușite de Fermin Lopez.

Gueye a redus din diferență imediat după pauză (min. 49), dar avantajul „blaugrana” a fost refăcut pe tabelă de Lamine Yamal, care a marcat prima triplă din cariera sa la seniori.