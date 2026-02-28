S-a aflat cât va lipsi Kylian Mbappe de pe gazon! Ce meciuri va rata starul lui Real Madrid - Antena Sport

Kylian Mbappe este accidentat la ligamentul lateral al genunchiului stâng, iar golgheterul grupării din Spania va fi indisponibil pentru următoarele trei săptămâni.
Acesta a forțat în ultimele partide, însă durerile l-au copleșit, motiv pentru care a decis împreună cu cei din staff-ul medical să înceapă recuperarea.
Kylian Mbappe, OUT pentru 3 săptămâni
Real Madrid a primit o lovitură grea chiar înaintea returului cu Benfica Lisabona, după ce l-a pierdut pe Kylian Mbappe, accidentat la ligamentul lateral al genunchiului stâng.
Starul francez a început deja procesul de recuperare, iar presa iberică anunță că acesta va absenta undeva la trei săptămâni de pe gazon. Cele mai importante partide pe care acesta le va rata vor fi cele cu Manchester City, din optimile UEFA Champions League.
Real Madrid este și în luptă directă cu Barcelona la titlu în Spania, iar lipsa golgheterului cu siguranță se va resimți, în ciuda soluțiilor pe care Alvaro Arbeloa le are în atac.
În acest sezon, Kylian Mbappe şi-a trecut în cont pentru Real Madrid 13 goluri şi un assist în Champions League, plus 23 de goluri şi 4 pase decisive în La Liga.
