Lamine Yamal e magic! Starul Barcelonei e primul care reușește așa ceva în secolul 21 - Antena Sport

Lamine Yamal e magic! Starul Barcelonei e primul care reușește așa ceva în secolul 21

Lamine Yamal e magic! Starul Barcelonei e primul care reușește așa ceva în secolul 21

Lamine Yamal e magic! Starul Barcelonei e primul care reușește așa ceva în secolul 21

Andrei Nicolae Publicat: 28 februarie 2026, 19:39

Lamine Yamal e magic! Starul Barcelonei e primul care reușește așa ceva în secolul 21

Lamine Yamal, după un gol marcat / Profimedia

Meciul de pe Camp Nou dintre Barcelona și Villarreal a fost marcat de prestația stelară a lui Lamine Yamal, care a semnat un hat-trick pentru formația blaugrana. Grație reușitelor sale, tânărul de 18 ani a atins o bornă pe care niciun alt adolescent nu a mai reușit-o în acest secol, potrivit statisticienilor.

Lamine Yamal se află în formă maximă în campionat, iar acest lucru s-a văzut și în meciul Barcelonei cu Villarreal, câștigat de trupa lui Hansi Flick cu scorul de 4-1. Extrema de 18 ani a reușit un hat-trick pentru prima dată în cariera sa și pe lângă această realizare, a atins o bornă unică în rândul tinerilor în acest secol.

Realizarea impresionantă a lui Lamine Yamal

Înainte de meciul contra “submarinului galben”, Yamal marcase 24 de goluri în cariera sa în La Liga în toate sezoanele. Grație hat-trick-ului, acum a ajuns la “cota” 27 și a devenit primul jucător din secolul 21 care reușește să atingă borna de 25 de reușite într-un campionat din Top 5 până să împlinească vârsta de 19 ani.

În acest sezon, Yamal a ajuns la 18 goluri și 14 assist-uri în toate competițiile, respectiv la 13 reușite și 10 pase decisive în campionat. În precedentele două sezoane din La Liga, superstarul Barcelonei marcase de cinci ori, respectiv de nouă ori.

Odată cu hat-trick-ul reușit în meciul cu Villarreal, Yamal a ajuns deja la numărul de goluri pe care le-a marcat sezonul trecut în toate competițiile, când a fost al doilea în cursa pentru Balonul de Aur. Atunci, puștiul iberic a avut pe lângă cele 18 goluri și 25 de assist-uri.

1 Cum mai poate prinde FCSB play-off-ul, după ce U Cluj a învins-o pe Oțelul. Șanse tot mai mici pentru campioană 2 Un nou blat în fotbalul românesc, dezvăluit de Sabin Ilie: “Multă lume implicată. Schimbau mii de euro” 3 Reacţia “U” Cluj după ce CCA a delegat la meciul cu Oțelul o rudă a unui oficial de la FCSB 4 Ce salariu avea Gabi Matei în Liga a 3-a. Fotbalistul pe care Gigi Becali a dat 600.000 de euro juca acum pe nimic 5 „Mai bun decât ne așteptam”. Andrei Nicolescu a anunțat când poate debuta George Pușcaș la Dinamo 6 De Rossi, despre Cristi Chivu după eliminarea din Ligă: “Acum pare un fraier”
