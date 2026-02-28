Lamine Yamal e magic! Starul Barcelonei e primul care reușește așa ceva în secolul 21 - Antena Sport

Meciul de pe Camp Nou dintre Barcelona și Villarreal a fost marcat de prestația stelară a lui Lamine Yamal, care a semnat un hat-trick pentru formația blaugrana. Grație reușitelor sale, tânărul de 18 ani a atins o bornă pe care niciun alt adolescent nu a mai reușit-o în acest secol, potrivit statisticienilor.

Lamine Yamal se află în formă maximă în campionat, iar acest lucru s-a văzut și în meciul Barcelonei cu Villarreal, câștigat de trupa lui Hansi Flick cu scorul de 4-1. Extrema de 18 ani a reușit un hat-trick pentru prima dată în cariera sa și pe lângă această realizare, a atins o bornă unică în rândul tinerilor în acest secol.

Realizarea impresionantă a lui Lamine Yamal

Înainte de meciul contra “submarinului galben”, Yamal marcase 24 de goluri în cariera sa în La Liga în toate sezoanele. Grație hat-trick-ului, acum a ajuns la “cota” 27 și a devenit primul jucător din secolul 21 care reușește să atingă borna de 25 de reușite într-un campionat din Top 5 până să împlinească vârsta de 19 ani.

25 – #Barcelona winger Lamine Yamal has scored 26 goals in 95 matches in @LaLigaEN, becoming the first player to reach 25 goals before turning 19 in Europe’s top five leagues in the 21st century. Magician. pic.twitter.com/J4euENeU8y

— OptaJose (@OptaJose) February 28, 2026

În acest sezon, Yamal a ajuns la 18 goluri și 14 assist-uri în toate competițiile, respectiv la 13 reușite și 10 pase decisive în campionat. În precedentele două sezoane din La Liga, superstarul Barcelonei marcase de cinci ori, respectiv de nouă ori.