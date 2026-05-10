Scene incredibile înainte de El Clasico! Fanii Barcelonei au confundat autocarul favoriţilor cu cel al lui Real Madrid

Barcelona şi Real Madrid se întâlnesc în ultimul El Clasico din acest sezon, într-un moment extrem de complicat pentru madrileni. Pentru echipa lui Alvaro Arbeloa, situaţia se poate înrăutăţi, în condiţiile în care catalanii pot cuceri titlul în cazul în care obţin un punct în duelul de duminică seară.
După mai mulţi ani, Barcelona va putea să joace pe Camp Nou un El Clasico. În ciuda faptului că arena catalanilor nu este gata, atmosfera este incendiară. Totul a început cu mult înaintea fluierului de start, atunci când autocarele celor două echipe mergeau spre stadion.
Fanii Barcelonei au încurcat autocarul favoriţilor cu cel al lui Real Madrid
Cu toate acestea, a avut loc un episod greu de înţeles. Pe străzile din apropierea Camp Nou, fanii Barcelonei au făcut culoarul obişnuit. Cu toate acestea, o parte dintre fanii catalani au confundat autocarul echipei favorite şi au crezut că în acel moment trece autocarul care transporta jucătorii lui Real Madrid, aruncând cu mai multe pietre. Un geam a fost spart.
Până la urmă, fanii catalani au identificat şi autocarul celor de la Real Madrid, care nu a scăpat de pietre, iar urmele au fost surprinse de jurnaliştii spanioli de la Marca.
Înaintea meciului, calculele sunt simple: Barca are nevoie și de un punct pentru a pune mâna pe titlul 29. Situația care s-ar putea produce pe Camp Nou ar fi nemaiîntâlnită, pentru că niciodată în istoria campionatului din Spania nu s-a mai întâmplat ca trupa “blaugrana” să își asigure matematic trofeul chiar după un meci cu marea sa rivală.
Barca e în formă și are cinci victorii la rând în toate competițiile, în timp ce Real Madrid a “scârțâit” atât pe teren, cât și în vestiar. Recent, formația de pe Bernabeu a fost marcată de scandalul uriaș al altercației dintre Aurelien Tchouameni și Fede Valverde, cel din urmă fiind dus la spital. Uruguayanul va rata El Clasico după ce a suferit un traumatism cranioencefalic.
