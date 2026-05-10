Scene incredibile înainte de El Clasico! Fanii Barcelonei au confundat autocarul favoriţilor cu cel al lui Real Madrid

Barcelona şi Real Madrid se întâlnesc în ultimul El Clasico din acest sezon, într-un moment extrem de complicat pentru madrileni. Pentru echipa lui Alvaro Arbeloa, situaţia se poate înrăutăţi, în condiţiile în care catalanii pot cuceri titlul în cazul în care obţin un punct în duelul de duminică seară.

După mai mulţi ani, Barcelona va putea să joace pe Camp Nou un El Clasico. În ciuda faptului că arena catalanilor nu este gata, atmosfera este incendiară. Totul a început cu mult înaintea fluierului de start, atunci când autocarele celor două echipe mergeau spre stadion.

Fanii Barcelonei au încurcat autocarul favoriţilor cu cel al lui Real Madrid

Cu toate acestea, a avut loc un episod greu de înţeles. Pe străzile din apropierea Camp Nou, fanii Barcelonei au făcut culoarul obişnuit. Cu toate acestea, o parte dintre fanii catalani au confundat autocarul echipei favorite şi au crezut că în acel moment trece autocarul care transporta jucătorii lui Real Madrid, aruncând cu mai multe pietre. Un geam a fost spart.

— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 10, 2026

Până la urmă, fanii catalani au identificat şi autocarul celor de la Real Madrid, care nu a scăpat de pietre, iar urmele au fost surprinse de jurnaliştii spanioli de la Marca.