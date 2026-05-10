Mourinho rupe tăcerea cu privire la revenirea la Real Madrid! Când negociază cu Florentino Perez: „Atunci am o săptămână liberă”

Înaintea partidei dintre Benfica și Braga, meci care este transmis în această seară de la ora 22.15 în direct pe AntenaPlay, Jose Mourinho a vorbit pentru prima dată despre posibilitatea revenirii la Real Madrid.

Asta după ce presa internațională, atât Marca sau AS, cât și The Athletic, au scris că Florentino Perez l-a pus pe primul loc pe lista opțiunilor.

Mourinho, cu gândul doar la Benfica

Benfica luptă cu Sporting pentru locul 2 în clasament, cel care duce în UEFA Champions League. Cele două echipe sunt la egalitate de puncte în clasament, cu două etape înainte de final, însă Benfica are avantajul rezultatelor directe.

Astfel, Mourinho nu a dorit să vorbească despre revenirea la Real Madrid. El a transmis clar la conferința de presă că nu ia în calcul acest scenariu înainte de finalul sezonului.

„E un lucru pe care vreau să-l subliniez: în fotbal, nu cei care fac profesia decid dacă pleacă sau nu undeva. Când apare o astfel de situație, cluburile sunt cele interesate și ele aleg dacă pornesc sau nu demersurile pentru a aduce oamenii pe care îi doresc. Tot ce s-a spus despre întâlniri și telefoane… sunt doar speculații.