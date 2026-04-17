Primul nume mare care pleacă de la Real Madrid după un nou sezon de coșmar. Anunțul lui Fabrizio Romano

Real Madrid este pe cale să încheie al doilea sezon la rând fără vreun trofeu cucerit, după ce a fost eliminată miercuri seara din Liga Campionilor. În acest context, jurnalistul Fabrizio Romano a anunțat și primul nume care va pleca 100% de la echipa “blanco” din vară, acela fiind David Alaba.

Real Madrid a fost eliminată de Bayern Munchen din sferturile Champions League la capătul unei “duble” extrem de spectaculoase, încheiate cu scorul de 6-4 la general în favoarea bavarezilor. După victoria din tur cu 2-1, trupa lui Kompany s-a impus și pe Allianz Arena cu 4-3.

David Alaba pleacă de la Real Madrid în vară

Odată cu rezultatul din Germania, Real Madrid a devenit sortită eșecului și în acest sezon, în contextul în care din Cupa Spaniei a fost eliminată prematur, iar în campionat distanța față de Barcelona e de nouă puncte cu șase etape înainte de final. De aceea, este de așteptat ca la clubul lui Florentino Perez că existe și anumite schimbări în vestiar.

După meciul cu Bayern au început să circule zvonuri în presa din Spania legate de ce jucători ar putea să plece de pe Bernabeu, iar Fabrizio Romano a anunțat primul nume care cu siguranță va pleca: David Alaba. Înțelegerea fundașului austriact expiră la finalul verii și va pleca liber de contract, echipe din Europa, dar și din afara “bătrânului continent” fiind pe urmele sale.

🚨 David Alaba, expected to leave Real Madrid as a free agent as reported since November.

Several clubs already approached the Austrian defender, out of contract at Real Madrid. pic.twitter.com/5QPAUokLr3

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 17, 2026