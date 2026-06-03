„Joi voi anunța primul transfer la Real Madrid!” Florentino Perez pregătește noua generație de „galactici”

Următorul weekend este unul vital pentru viitorul lui Real Madrid: vor avea loc alegerile pentru șefia clubului. În cazul în care Florentino Perez câștigă un nou mandat, atunci lucrurile devin mai clare pentru Real.
Jose Mourinho ar urma să fie antrenor după ce a semnat deja un contract. Iar Florentino Perez îi va aduce mai mulți jucători importanți.
Perez anunță transferuri înainte de alegeri
Florentino Perez se pregătește de o vară fierbinte la Real Madrid, dacă rămâne președintele clubului în urma alegerilor. În cel mai recent interviu, Perez a anunțat că mâine va fi prezentat oficial primul transfer. Cel mai probabil, este vorba despre Denzel Dumfries, adus de la Inter Milano. O altă variantă ar putea fi Ibrahima Konate, cel care e liber de contract după despărțirea de Liverpool.
„Joia aceasta voi anunța primul transfer important al lui Real Madrid pentru sezonul viitor. Toată lumea știe care este viziunea mea sportivă: să aducem cei mai buni jucători și să continuăm tradiția victoriilor. Vor exista anunțuri legate de jucători înainte de duminică, asta e sigur. Oamenii mă cunosc deja. În cei 23 de ani ca președinte am reușit mereu să creez entuziasm. Cei care îmi cunosc mandatul știu că la Real Madrid vor ajunge cei mai mari jucători și că vor veni și trofee de Champions League” a spus Florentino Perez pentru El Espanol.
Miza pentru Florentino Perez: alegerile pentru conducerea lui Real Madrid! El a declanșat această procedură pentru noi alegeri, iar așteptările sunt că va câștiga la o diferență considerabilă față de rivalul său, Enrique Riquelme. Perez a vorbit și despre perioada în care clubul a fost condus de către Ramon Calderon.
„Am observat că începe să se miște ceva din partea celor care au fost implicați în cea mai neagră perioadă din istoria recentă a lui Real Madrid, anii 2006-2009. Tatăl lui Riquelme era și el apropiat de Calderón. După două decenii, apar acum copiii sau rudele celor din acea perioadă. S-au strâns aici toate personajele toxice: oamenii lui Calderón, cei apropiați de Tebas, de Federație… Cei din acea epocă întunecată vor să pună din nou mâna pe Real Madrid cu orice preț. Vor să preia controlul clubului în interes propriu, lucru pe care eu nu l-am făcut niciodată în toți acești 26 de ani de când am câștigat alegerile” a mai spus Perez.
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