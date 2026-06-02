Real Madrid, acord verbal pentru primul transfer al verii! De ce depinde mutarea jucătorului de 50 de milioane de euro

După ce vor avea loc alegerile pentru un nou președinte, lucrurile vor intra pe un făgaș normal în „curtea” celor de la Real Madrid. Jose Mourinho este succesul ideal pentru Alvaro Arbeloa, iar conducerea actuală pregătește deja campania de achiziții.

Florentino Perez este încrezător că va fi reales președinte al grupării „blanco”, motiv pentru care forțează transferul unui stoper din Premier League, cu o cotă de piață de 50 de milioane de euro.

Ibrahima Konate, acord verbal cu Real Madrid

Ibrahima Konate a anunțat deja conducerea celor de la Liverpool că va părăsi echipa în această vară, iar stoperul are deja oferte importante de la cluburi de top din fotbalul european.

Primul nume care s-a înscris pentru a obține semnătura fundașului din Hexagon este Real Madrid, care ar avea deja un acord verbal cu acesta, anunță jurnalistul italian Fabrizio Romano.

Singura condiție care stă în calea realizării acestui transfer este ca Florentino Perez să câștige alegerile. Până să ajungă la Liverpool, Konate a mai jucat pentru FC Sochaux-Montbéliard și RB Leipzig.