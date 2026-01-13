Reacţia Barcelonei după ce Xabi Alonso a fost dat afară de la Real Madrid după El Clasico - Antena Sport

Actualul director sportiv al FC Barcelona, Deco, a vorbit despre demiterea lui Xabi Alonso de la Real Madrid în emisiunea El Larguero de la Cadena SER, la doar 24 de ore după eşecul din finala Supercupei Spaniei.
Potrivit portughezului, contextul mediatic şi aşteptările din jurul marilor cluburi precum Real sau Barcelona complică întotdeauna gestionarea antrenorilor.
Deco: “Munca lui Xabi Alonso decurgea bine”
„Munca lui Xabi Alonso decurgea bine la început, nu era în funcţie de mult timp, dar după o înfrângere împotriva celui mai mare rival, totul se complică. Nu pot spune mai multe, deoarece nu sunt implicat în managementul zilnic”, a explicat el.
Deco a subliniat, de asemenea, presiunea care însoţeşte deciziile în aceste cluburi: „Când pierzi, nu eşti în cea mai bună dispoziţie pentru a lua anumite decizii. Uneori trebuie să acţionezi rapid, chiar dacă nu este ideal.”
Real Madrid a anunţat, luni seară, că Xabi Alonso nu va mai fi antrenor al echipei, el ocupând această funcţie din vara anului trecut.
