Reacţia Barcelonei după ce Xabi Alonso a fost dat afară de la Real Madrid după El Clasico - Antena Sport

Reacţia Barcelonei după ce Xabi Alonso a fost dat afară de la Real Madrid după El Clasico

Dan Roșu Publicat: 13 ianuarie 2026, 12:35

Xabi Alonso, la finalul meciului Real Madrid - Barcelon 2-3 - Profimedia Images

Actualul director sportiv al FC Barcelona, Deco, a vorbit despre demiterea lui Xabi Alonso de la Real Madrid în emisiunea El Larguero de la Cadena SER, la doar 24 de ore după eşecul din finala Supercupei Spaniei.

Potrivit portughezului, contextul mediatic şi aşteptările din jurul marilor cluburi precum Real sau Barcelona complică întotdeauna gestionarea antrenorilor.

Deco: “Munca lui Xabi Alonso decurgea bine”

„Munca lui Xabi Alonso decurgea bine la început, nu era în funcţie de mult timp, dar după o înfrângere împotriva celui mai mare rival, totul se complică. Nu pot spune mai multe, deoarece nu sunt implicat în managementul zilnic”, a explicat el.

Deco a subliniat, de asemenea, presiunea care însoţeşte deciziile în aceste cluburi: „Când pierzi, nu eşti în cea mai bună dispoziţie pentru a lua anumite decizii. Uneori trebuie să acţionezi rapid, chiar dacă nu este ideal.”

Real Madrid a anunţat, luni seară, că Xabi Alonso nu va mai fi antrenor al echipei, el ocupând această funcţie din vara anului trecut.

1 "Cine știe cât va mai visa Chivu". Presa din Italia s-a pronunțat după Inter – Napoli 2-2. Nota primită de român 2 Fostul preşedinte al lui Adrian Mutu, asasinat la înmormântarea mamei sale: "Era un om extraordinar" 3 Xabi Alonso a fost dat afară de la Real Madrid! Clubul a anunţat cine este noul antrenor 4 Genoa lui Dan Şucu, victorie uriaşă în Serie A! Ce s-a întâmplat cu Stanciu, după ratarea penalty-ului cu Milan 5 Kopic, răspuns tranşant atunci când a fost întrebat de ce nu vin jucători la Dinamo! Ce a spus de fraţii Eissat 6 Gigi Becali s-a răzgândit. Anunțul făcut de Mihai Stoica despre transferurile de la FCSB
