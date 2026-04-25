Real Betis – Real Madrid 1-1. Dezastru pentru trupa lui Alvaro Arbeloa. A fost egalată în minutul 90+4

După ce în runda precedentă s-a impus contra celor de la Deportivo Alaves, Real Madrid a făcut un nou pas greșit în lupta pentru câștigarea titlului în Spania.

În etapa cu numărul 33, gruparea antrenată de Alvaro Arbeloa a remizat pe terenul celor de la Betis, gazdele reușind să marcheze golul egalizator în al patrulea minut de prelungire.

Barcelona se poate desprinde la 11 puncte

Madrilenii au fost cei care au lovit primii prin reușita semnată de Vinicius Junior, din minutul 17. Brazilianul este încă în tratative cu Realul pentru prelungirea contractului.

Din păcate pentru „los blancos”, gazdele au dat lovitura și au restabilit egalitatea în al patrulea minut de prelungire, prin Hector Bellerin.