Real Betis – Real Madrid 1-1. Dezastru pentru trupa lui Alvaro Arbeloa. A fost egalată în minutul 90+4

După ce în runda precedentă s-a impus contra celor de la Deportivo Alaves, Real Madrid a făcut un nou pas greșit în lupta pentru câștigarea titlului în Spania.
În etapa cu numărul 33, gruparea antrenată de Alvaro Arbeloa a remizat pe terenul celor de la Betis, gazdele reușind să marcheze golul egalizator în al patrulea minut de prelungire.
Barcelona se poate desprinde la 11 puncte
Real Madrid a bifat vineri seară un nou pas greșit în actualul sezon din La Liga, formația pregătită de Alvaro Arbeloa remizând în deplasare pe terenul celor de la Real Betis.
Madrilenii au fost cei care au lovit primii prin reușita semnată de Vinicius Junior, din minutul 17. Brazilianul este încă în tratative cu Realul pentru prelungirea contractului.
Din păcate pentru „los blancos”, gazdele au dat lovitura și au restabilit egalitatea în al patrulea minut de prelungire, prin Hector Bellerin.
- Hansi Flick, categoric despre accidentarea lui Lamine Yamal și participarea la CM 2026: „Va reveni mai puternic”
- Andrei Rațiu, cel mai bun om de pe teren în victoria dramatică a lui Rayo Vallecano. Nota primită de român
- Final de telenovelă! Vinicius Jr și-a dat acordul și va semna! Anunțul făcut de Sky
- Lovitură uriaşă pentru Barcelona: cât ar putea lipsi Lamine Yamal, după accidentarea din meciul cu Celta Vigo
- Barcelona – Celta Vigo 1-0. Ionuţ Radu pierde la limită pe Camp Nou. Lamine Yamal s-a accidentat după ce a marcat