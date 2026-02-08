Real Madrid, victorie fără emoții cu Valencia. Echipa lui Arbeloa vine din nou la un punct de Barcelona - Antena Sport

Real Madrid a ajuns la a șaptea victorie la rând în La Liga, după ce s-a impus în fața Valenciei cu scorul de 2-0. Meciul de pe Mestalla a fost decis în repriza secundă, când Carreras și Mbappe au marcat.

Prima mare ocazie a partidei i-a aparținut Realului. În minutul 19, Kylian Mbappe l-a pus la încercare pe Dimitrievski cu un șut la colțul scurt, însă portarul a respins în corner.

Cu puțin timp înainte de pauză, formația lui Arbeola a mai semnat o ocazie prin Camavinga, al cărui șut a trecut însă mult peste poartă. La pauză, scorul era 0-0, la capătul unei prime reprize în care “liliecii” nu cadraseră niciun șut pe spațiul porții.

Real Madrid, din nou la un punct de Barcelona

După ieșirea de la cabine, tot Realul a fost echipa mai puternică, iar în minutul 62 Valverde l-a pus și el la încercare pe Dimitrievski, însă portarul Valenciei a fost din nou la post. Nord-macedoneanul nu a mai avut însă ce să facă la faza la care Carreras a luat o acțiune pe cont propriu și a deschis scorul cu un șut la colțul scurt.

2 – A @realmadriden defender (Álvaro Carreras 🇪🇸) has scored from an assist by another defender (Dean Huijsen 🇪🇸) in an away match in any competition since Dani Carvajal assisted Nacho in Seville in April 2022. Rear.#ValenciaRealMadrid 🤍💜 pic.twitter.com/4AFI9x60s1

— OptaJose (@OptaJose) February 8, 2026