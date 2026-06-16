Home | Fotbal | La Liga | Salariul uriaş cu care Bernardo Silva a fost convins de Real Madrid. Tatăl jucătorului, implicat în afacere

Salariul uriaş cu care Bernardo Silva a fost convins de Real Madrid. Tatăl jucătorului, implicat în afacere

Mihai Alecu Publicat: 16 iunie 2026, 20:23

Comentarii
Salariul uriaş cu care Bernardo Silva a fost convins de Real Madrid. Tatăl jucătorului, implicat în afacere

Salariul pe care Silva o să-l primească la Real Madrid. Foto: Getty Images

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Bernardo Silva s-a înţeles cu cei de la Real Madrid, acolo unde este dorit de Jose Mourinho, şi va veni din postura de jucător liber de contract după ce s-a despărţit de Manchester City.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Mijlocaşul lusitan a fost şi pe lista rivalelor din Spania, Atletico Madrid şi Barcelona, dar a preferat să accepte propunerea grupării de pe Santiago Bernabeu, acolo unde un conaţional, Cristiano Ronaldo, a scris istorie.

Bernardo Silva a fost convins cu un salariu uriaş să semneze cu Real Madrid

Bernardo Silva este foarte aproape de un transfer spectaculos la Real Madrid, iar detaliile financiare ale mutării au început să iasă la iveală. Internaționalul portughez ar fi ajuns la un acord cu gruparea de pe Santiago Bernabéu pentru următorii trei ani.

Potrivit informațiilor apărute, mijlocașul va semna un contract valabil până în vara anului 2029. Real Madrid i-ar fi oferit lui Bernardo Silva un bonus de instalare în valoare de 10 milioane de euro, pe lângă salariul consistent negociat între cele două părți.

Fotbalistul în vârstă de 31 de ani ar urma să încaseze un salariu brut de 20 de milioane de euro pe sezon. Astfel, portughezul se va număra printre cei mai bine remunerați jucători din lotul formației spaniole. Pe lângă suma destinată jucătorului, tranzacția presupune și comisioane importante pentru reprezentanții acestuia. Celebrul agent Jorge Mendes și tatăl lui Bernardo Silva sunt așteptați să primească împreună aproximativ 10 milioane de euro.

Reclamă
Reclamă

Real Madrid, activă pe piaţa transferurilor

În ultimele sezoane, Bernardo Silva a fost unul dintre oamenii de bază ai lui Manchester City, contribuind decisiv la numeroasele succese obținute de echipa engleză atât pe plan intern, cât și în competițiile europene.

Conducerea madrilenilor consideră că versatilitatea și calitatea tehnică a internaționalului portughez pot aduce un plus important în compartimentul median al echipei. De asemenea, experiența sa în meciurile mari reprezintă un argument esențial pentru această investiție.

În cazul în care toate detaliile vor fi finalizate conform planului, Bernardo Silva va îmbrăca tricoul lui Real Madrid începând cu noul sezon, într-un transfer care promite să atragă atenția întregii lumi a fotbalului.

Partidul care va decide dacă Guvernul Veştea e votat sau nu. Analist: Acum, îşi menţine căile liberePartidul care va decide dacă Guvernul Veştea e votat sau nu. Analist: Acum, îşi menţine căile libere
Reclamă

Galacticii au confirmat aducerea lui Marc Cucurella, de la Chelsea, iar negocierile cu Ibrahima Konate şi Denzel Dumfries sunt aproape să se încheie cu succes.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine câștigă titlul de golgheter la Cupa Mondială?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Clanurile de interlopi Toboşaru şi Ştoacă s-au bătut în Bucureşti, de faţă cu Poliţia
Observator
Clanurile de interlopi Toboşaru şi Ştoacă s-au bătut în Bucureşti, de faţă cu Poliţia
Atenție, Craiova! Cine este fotbalistul de Champions League plătit cu 700.000 de euro pe an care joacă la ML Vitebsk
Fanatik.ro
Atenție, Craiova! Cine este fotbalistul de Champions League plătit cu 700.000 de euro pe an care joacă la ML Vitebsk
20:21

OFICIAL | O nouă plecare de la FCSB! Jucătorul rămâne în Liga 1
20:14

Gestul jucătorului naţionalei Franţei pentru locuitorii satului său, înainte de debutul “Les Bleus” la Mondial!
19:55

Argentina – Algeria LIVE VIDEO (04:00), pe Antena 1 și AntenaPLAY. Leo Messi la a 6-a Cupă Mondială
19:37

Fostul coleg al lui Joao Paulo, impresionat de prestaţia acestuia cu Spania la Mondial: “FCSB l-a luat cu mare discount”
19:35

OFICIAL | Ruben Amorim a semnat cu AC Milan. Manchester United, marea câştigătoare
19:31

Și-a anunțat plecarea imediat după Cupa Mondială, deși echipa sa e una dintre marile favorite
Vezi toate știrile
1 O nouă plecare de la FCSB! A decis să rezilieze. Cum l-a deranjat Gigi Becali! 2 Zeljko Kopic, “la pachet” cu Florentin Petre. Cei doi vor face echipă: “Am vorbit” 3 Cum a reușit Gigi Becali să-l fure din curtea Rapidului. A semnat cu FCSB. “Am respect pentru Pancu!” 4 Francezul Eddy Sylvestre Negadi a semnat cu Farul Constanța 5 FRF, înfrângere la TAS! E obligată să renunţe la o regulă importantă din Liga 1! Reacţia forului condus de Burleanu 6 Olaru nu pleacă singur. Fotbalistul care își pregătește transferul. Gigi Becali și-a dat acceptul
Citește și
Cele mai citite
Jovan Markovic a bătut palma! Echipa din Liga 1 la care va evolua fostul atacant de la Universitatea CraiovaJovan Markovic a bătut palma! Echipa din Liga 1 la care va evolua fostul atacant de la Universitatea Craiova
Porecla bizară a noului iubit al Simonei Halep. Părinţii fostei sportive au intrat în pământ de ruşine când au aflatPorecla bizară a noului iubit al Simonei Halep. Părinţii fostei sportive au intrat în pământ de ruşine când au aflat
O recunoşti? Prezenţă scandaloasă la inaugurarea bisericii de 10 milioane de euro a lui Gigi BecaliO recunoşti? Prezenţă scandaloasă la inaugurarea bisericii de 10 milioane de euro a lui Gigi Becali
Universitatea Craiova, lovitură de proporții! Vine din Serie A și va semna cu campioana RomânieiUniversitatea Craiova, lovitură de proporții! Vine din Serie A și va semna cu campioana României