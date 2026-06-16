Salariul uriaş cu care Bernardo Silva a fost convins de Real Madrid. Tatăl jucătorului, implicat în afacere

Bernardo Silva s-a înţeles cu cei de la Real Madrid, acolo unde este dorit de Jose Mourinho, şi va veni din postura de jucător liber de contract după ce s-a despărţit de Manchester City.

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Mijlocaşul lusitan a fost şi pe lista rivalelor din Spania, Atletico Madrid şi Barcelona, dar a preferat să accepte propunerea grupării de pe Santiago Bernabeu, acolo unde un conaţional, Cristiano Ronaldo, a scris istorie.

Bernardo Silva a fost convins cu un salariu uriaş să semneze cu Real Madrid

Bernardo Silva este foarte aproape de un transfer spectaculos la Real Madrid, iar detaliile financiare ale mutării au început să iasă la iveală. Internaționalul portughez ar fi ajuns la un acord cu gruparea de pe Santiago Bernabéu pentru următorii trei ani.

Potrivit informațiilor apărute, mijlocașul va semna un contract valabil până în vara anului 2029. Real Madrid i-ar fi oferit lui Bernardo Silva un bonus de instalare în valoare de 10 milioane de euro, pe lângă salariul consistent negociat între cele două părți.

Fotbalistul în vârstă de 31 de ani ar urma să încaseze un salariu brut de 20 de milioane de euro pe sezon. Astfel, portughezul se va număra printre cei mai bine remunerați jucători din lotul formației spaniole. Pe lângă suma destinată jucătorului, tranzacția presupune și comisioane importante pentru reprezentanții acestuia. Celebrul agent Jorge Mendes și tatăl lui Bernardo Silva sunt așteptați să primească împreună aproximativ 10 milioane de euro.