E oficial: Bernardo Silva pleacă de la Manchester City! Unde poate ajunge

Dan Roșu Publicat: 6 aprilie 2026, 10:19

După nouă ani plini de succese, Bernardo Silva va părăsi Manchester City la expirarea contractului său, în luna iunie a acestui an. Pepijn Lijnders, antrenorul secund al lui City, a confirmat plecarea iminentă a portughezului în vârstă de 31 de ani.

„Orice poveste frumoasă are un sfârşit. Sper că se va bucura din plin de aceste ultime luni şi că îşi va lua rămas bun în stil mare. Merită asta”, a declarat antrenorul olandez, potrivit presei britanice.

„Bernardo Silva este unic în felul în care simte jocul, în ceea ce trebuie făcut pe teren. Nu sunt mulţi ca el. Ştie când să se retragă, când să facă o mişcare la douăzeci de metri de Rodri… Va fi dificil, pentru că de îndată ce nu joacă, ne dăm seama cât de mult ne lipseşte.”

Format la Benfica, Bernardo Silva s-a remarcat la AS Monaco, câştigând Ligue 1 în 2017 alături de Kylian Mbappé şi Radamel Falcao, înainte de a fi transferat la Manchester City pentru 50 de milioane de euro imediat după aceea.

Jucătorul originar din Lisabona a câştigat o Ligă a Campionilor (2023), o Cupă Mondială a Cluburilor, şapte titluri de campion al Angliei, două Cupe ale Angliei, cinci Cupe ale Ligii şi trei Community Shield în aproape un deceniu.

De la sosirea sa de peste Canalul Mânecii, Bernardo Silva a disputat 450 de meciuri cu City (în toate competiţiile), marcând 76 de goluri şi oferind 77 de pase decisive.

În ciuda ataşamentului său faţă de Manchester City, jucătorul portughez nu şi-a ascuns niciodată dificultăţile de adaptare la viaţa engleză.

Pentru continuarea carierei sale, el ar avea acum opţiuni în Major League Soccer, în Statele Unite. Juventus ar fi, de asemenea, în aşteptare.

Cum justifică Metrorex scumpirea călătoriei de la 5 la 7 lei: Guvernul a alocat un buget de doar 740 mil. lei
